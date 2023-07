Ljudje ne upoštevajo opozoril, reševalci pregorevajo. 'Odgovorne je treba kaznovati'

Slovenijo je v zadnjih dneh prizadelo več hudih neurij, ki pa so jih meteorologi napovedovali in pristojni pred njimi prebivalce tudi posvarili. Pa vendar so neurja terjala tudi smrtno žrtev, več oseb, med njimi tudi gasilec in delavec, ki je odpravljal napake na električnem omrežju, pa je bilo poškodovanih. Samo včeraj, ko nas je s severozahoda zajel pas neviht in v smeri zahod-vzhod prečil državo ter pustošil na številnih koncih Slovenije, so po prvih podatkih Uprave RS za zaščito in reševanje zabeležili približno 2218 dogodkov na območjih 13 regijskih centrov za obveščanje. Podrta drevesa, elektro in telekomunikacijske drogove so odstranjevali gasilci iz 432 gasilskih enot, hkrati pa so prekrivali odkrite strehe stanovanjskih, gospodarskih in drugih objektov, prečrpavali vodo iz poplavljenih prostorov in cestišč ter sodelovali pri evakuaciji občanov z ogroženih območij.

Poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan je v oddaji 24UR Zvečer dejal, da je zgrožen, da se ob vseh teh opozorilih in napotkih, ki jih dajejo ustrezne inštitucije, tako CZ kot Uprava RS za zaščito in reševanje, kot vsi drugi reševalci, takšne stvari dogajajo. "Potrebno je poiskati odgovorne in jih po moje kaznovati, da bodo zgled za naprej," je jasen Šestan. V Krmi je ustala ujeta skupina 90 oseb, med njimi 35 slepih in slabovidnih, ki so jih kljub napovedim in opozorilom meteorologov, da bo več dni vremensko burnih in nestabilnih, peljali na Triglav. Na pomoč so jim morali priskočiti gorski reševalci, saj so ostali ujeti v koči v dolini Krme, saj je pot neprehodna. "Še enkrat opozarjam na neodgovornost. Predvsem gre za tiste, ki organizirajo takšne stvari. V takšni napovedi, kot je bila, so te ljudi peljali na Triglav," je zgrožen Šestan. Do ujetih so se v sredo pozno zvečer prebili gorski reševalci, ki so jim dostavili nekaj hrane in zdravil, da bodo lahko v koči prenočili in počakali, da bo cesta spet prevozna.

Šestan apelira na vse, da naj upoštevajo navodila pristojnih služb in posameznikov, se jih držijo, saj jim želijo le vse najboljše. "Ne gre zgolj za ogrožanje samih sebe, pač pa z neodgovornim ravnanjem obremenjujejo tudi naše reševalce, ki jim želijo pomagati. Tudi njih postavljajo v zelo neugoden položaj," izpostavlja poveljnik CZ.

Na Bledu med nevihto reševali suparje in kopalce, župan zgrožen nad neupoštevanjem opozoril

Včerajšnje neurje je terjalo tudi smrtno žrtev, saj je veter na Bledu lomil veje, ki so padle na par, ki se je sprehajal ob jezeru. Ena oseba, neuradno mlajša ženska, je umrla, druga oseba pa je bila hudo poškodovana. Prav tako je blejski župan Anton Mežan v oddaji 24ur Zvečer opozoril, da so morali med neurjem reševati več oseb, ki so bile na in v jezeru, in to kljub številnim opozorilom pred neurjem. Gasilci in potapljači so iz jezera rešili dva plavalca in tri osebe s supi, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje. Po besedah župana pa so dlje časa iskali tudi štiri osebe, ki so nato same dosegle obalo, prav tako je ribič s čolnom rešil utapljajočega se otroka. Tudi Mežan je zgrožen, ker nihče ne jemlje resno opozoril. "Opažam, da tako domači kot tuji turisti mislijo, da jim je dovoljeno vse in se jim ne more nič zgoditi." Opozoril je, da turisti niti ne upoštevajo navodil, naj ne hodijo po območju, kjer se odstranjuje padlo drevje. Zato se boji, da se utegne zgoditi še kakšna nesreča.

K spremljanju in upoštevanju vremenskih opozoril pozivajo tudi v Bohinju, kjer je že pred torkovim neurjem štab civilne zaščite sprožil sireno za splošno nevarnost. Bohinj je namreč poln turistov, ki se gibljejo na prostem, plavajo v Bohinjskem jezeru in kampirajo ter si morajo med neurjem poiskati varno zavetje. Tudi v Bohinju vse domačine in obiskovalce naprošajo, naj bodo previdni in strpni, saj so zaradi podrtega drevja marsikje zaprte ceste in poti. Območje Pod skalco in pot od cerkve sv. Janeza do gostišča Kramar je zaradi podrtih, predvsem pa na pol podrtih dreves izredno nevarna, opozarjajo v Občini Bohinj in ljudi pozivajo, naj se do zaključka sanacije ne zadržujejo na tem območju.