'Ljudje ne vedo, kakšno opremo potrebujejo v gorah, kar pomeni, da je ne znajo uporabljati'

Gore obiskuje vse več planincev, ki so postale privlačne tudi v zimskem času. A to ob enem pomeni tudi več nesreč. Kljub številnim opozorilom, da enostavno dostopna gora v poletni sezoni, pozimi pomeni popolnoma nekaj drugega, nesreče naraščajo zaradi neprimerne opreme, neustrezne priprave na turo, reševalce pa pokličejo tudi tisti, ki so nepoškodovani in jih ujame noč ali obnemorejo. Policisti in gorski reševalci zato združujejo moči in ponovno opozarjajo.

"Včasih so se zimskih vzponov lotevali le alpinisti, ki so opravili proces izobraževanja iz različnih področij: nevarnosti v gorah, uporaba opreme, plazovi … Danes pa se pozimi podajajo v gore mnogi, ki tega znanja nimajo," so izpostavili z Gorske reševalne zveze Slovenije (GRZS) v katero smer je 'zašla' dejavnost, ki bi jo morali jemati vse prej kot z levo roko.

Znanje, ustrezna oprema, informacije o terenu in razmerah, priprava na turo ter dobra kondicija so ključ do odgovornega gibanja v gorah. FOTO: Maja Korošec

Da nekaj ni v redu, kaže že statistika. Lani so številke nesreč v gorah in na težko dostopnih terenih ponovno poskočile. Gorski reševalci so pomagali v kar 604 primerih, kar pomeni, da se je število nesreč v primerjavi z letom 2018 povečalo za okoli 10 odstotkov. "Vzrok povečanja nesreč je v vedno večjem obisku gora, ki je zdaj razkropljen čez vse leto. Predvsem opažamo večji obisk pozimi – tako peš, kot s smučmi," so pojasnili z GRZS. Več nesreč je tudi zaradi povečane navdušenosti nad aktivnostmi na težko dostopnih terenih, kot so na primer: jadralno padalstvo, gorsko kolesarjenje, vodni športi in nabiranje gozdnih sadežev, so še navedli z GRZS. V Sloveniji išče gorsko vzdušje tudi vse več tujih obiskovalcev. Težava pa niso tujci - planinci, ki so običajno dobro opremljeni in pripravljeni na vzpone, ampak tujci - turisti, ki ne pridobijo informacij, kakšna, kako dolga in težka pot vodi na goro, kaj potrebujejo za vzpon in kakšne so trenutne razmere, so še en problem izpostavili iz GRZS. Reševalci nadalje ugotavljajo, da jih na pomoč kličejo tudi tisti, ki se jim ni izšlo zaradi slabo načrtovane ture: "Pri reševalnih intervencijah opažamo povečanje reševanja nepoškodovanih, ki nas pokličejo zaradi izčrpanosti, se zgubijo ali jih dohiti noč. Vedno večjo nevarnost pa predstavljajo tudi objave na družbenih omrežjih, kjer na vrhovih zasneženih dvatisočakov vidimo veliko fantastičnih fotografij iz gorskega sveta, a tudi ljudi s pohodnimi palicami, neustreznimi derezicami … " Prav te 'nasmejane' fotografije namreč lahko ustvarijo lažni vtis, da je bil vzpon lahek, predvsem pa zavajajo, da za resen zimski vzpon ne potrebujemo denimo cepina in derez, ki so nujna oprema v zimskih razmerah.

Nevarna hoja v koloni po strmem terenu - če spodrsne enemu od planincev in bo padel, obstaja velika verjetnost, da bo podrl vse ostale. FOTO: Metod Peternoster

Opozorila GRZS, policije in Planinske zveze Slovenije o nevarnostih v gorah glede na nesreče v prvem mesecu novega leta ne zaležejo "Če ljudje ne vedo, kakšno opremo morajo imeti za vzpone v gore in jim moramo to povedati, potem se lahko zavedamo, da te opreme ne znajo uporabljati, s tem pa je tudi možnost nesreče toliko večja," so zapisali z GRZS. Skratka, bore malo nam pomaga vrhunska in draga oprema, če ne vemo, kaj z njo. Če želimo hoditi po zasneženih gorah in ob tem biti odgovorni do sebe in drugih, moramo poskrbeti za svojo varnost. Edina rešitev torej je, da se opremo naučimo uporabljati. Alpinističnih in gorniških šol ter tečajev zimskih tehnik varnega gibanja v gorah nam v Sloveniji res ne primanjkuje. Letošnja zima ni klasična zima Snega je manj kot običajno, lepega vremena je na pretek. To ustvarja posebne razmere v hribih, ki so lahko nevarne, so pojasnili z GRZS: "Tam, kjer je sneg, ga je malo in je pomrznjen, kjer ga ni, je pomrznjena podlaga in drsi. Oboje je zelo nevarno." V prvem mesecu novega leta se je do današnjega dne zgodilo kar 37 gorskih nesreč, med njimi tudi štiri s smrtnim izidom. Vse te nesreče so bile posledica padcev in zdrsov. "Gre za dejavnika, ki sta na vrhu lestvice povzročiteljev gorskih nesreč tako pozimi kot poleti," so sporočili z GRZS.

Od novega leta do danes se je zgodilo kar 37 gorskih nesreč, med njimi tudi štiri s smrtnim izidom. FOTO: Sašo Dudič, GRS Radovljica

Razlogi, da do nesreče pride, pa so različni. Običajno se zgodijo pri sestopih, ko so planinci že utrujeni. "Spotaknejo se ob kamen, korenino, svojo nogo, palico ali pa zdrsnejo in podobno. Dovolj je en napačen korak, en napačen gib, en sam moteč faktor," so povedali z GRZS. Koliko je vreden 'selfi'? Z GRZS so izpostavili enega zadnjih primerov nesreče v Ipsilon grapi v Vrtači, ki kaže, da lahko tvegamo tudi, ko fotografiramo:"Planinec je hodil s še dvema, ki sta ga opozorila, naj se bolj ukvarja z vzponom in manj s slikanjem. Na Vrtači ni bilo veliko snega, bil je pomrznjen in zahteval zelo previdno gibanje z derezami. Planinec jih je imel, vendar je med premikanjem, ko je želel fotografirati samega sebe, izgubil ravnotežje in padel. Med padcem je zadel tudi drugo planinko in jo opraskal. Sama sreča je, da s sabo ni potegnil še nje." Opozoril vseh pristojnih je bilo letos že veliko, vendar opažajo, da so njihove besede pogosto preslišane. Menijo, da bo potreben velik premik v razmišljanju ljudi, da gore niso kraji hitrih odločitev ampak mesta, kamor se hodi z glavo, maksimalno previdno, načrtovano, vsaj v dvoje in z opremo, ki jo je treba znati tudi pravilno uporabljati.

V hribih so pozimi obvezni cepin in dereze. Takoj, ko si nadanemo dereze, pohodne palice v rokah zamenja cepin. FOTO: Manca Ogrin