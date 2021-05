'Ljudje si želijo počitnic in pri izbiri destinacije ima Bled dobre karte'

Direktor Turizma Bled Tomaž Rogelj je na današnji novinarski konferenci na Bledu pojasnil, da bodo Bled promovirali kot destinacijo, kjer se lahko gostje ukvarjajo s številnimi aktivnostmi na prostem. "Z optimizmom nas navdihuje to, da si ljudje želijo potovati, da si želijo počitnice in da ima pri njihovi izbiri destinacije Bled dobre karte," je prepričan.

Posebej se bodo posvetili kolesarskemu turizmu, zato označujejo in urejajo kolesarske poti, turiste pa bodo skušali navdušiti tudi s pohodniškimi potmi. Pri promociji se osredotočajo na slovenski trg in na bližnje tuje države, iz katerih je v Slovenijo mogoče priti z avtom. To so zlasti Madžarska, Avstrija, Italija, Nemčija in države Beneluksa.

Številni blejski hoteli trenutno še vedno zaprti

Med prvimi, ki so znova odprli svoja vrata, je Hotel Triglav Bled, ki je bil tudi gostitelj današnje novinarske konference. Kot je povedala izvršna direktorica hotela Sonja Primožič, so po skoraj sedemmesečnem zaprtju hotel spet odprli ta petek. "Za nami je prvi konec tedna in lahko rečem, da je bil uspešen, predvsem glede zadovoljstva gostov. To nam daje zagon in optimizem za prihodnost," je poudarila Primožičeva. Kot je pojasnila, so imeli v hotelu, ki ima lahko glede na protikoronske ukrepe zasedene vse sobe, konec tedna kapacitete zapolnjene približno 40-odstotno.

Z rezervacijami je situacija podobna kot lani. "Sezono lahko pričakujemo ob koncu junija ali v začetku julija. Trenutno prevladujejo domači gostje, prihodnost pa bo zelo odvisna od tega, kako se bodo odpirale meje," je pojasnila Primožičeva. Pričakuje goste iz bližnjih evropskih držav, in sicer v podobnem razmerju kot lani, ko so domači v njihovem hotelu ustvarili 30, tuji gostje pa 70 odstotkov nočitev. "Pred nami je zelo težko, negotovo poletje, ampak ostajamo optimistični," jepoudarila. Kot je opozorila, po eni strani prejemajo rezervacije, po drugi pa odpovedi. Zato je težko napovedati, kakšna bo sezona, vse bo odvisno od odpiranja meja in situacije v posameznih državah. "Slovenija ima vendarle prednost, ker je varna destinacija, kar je gostom postalo zelo pomembno, saj dajejo poudarek zdravemu, varnemu oddihu,"je izpostavila.