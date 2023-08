'Ljudje so ostali brez prehoda, zato smo se odločili, da vzpostavimo most'

Ravno včeraj so pridne in marljive roke v enem dnevu most dokončale in s tem omogočile ljudem dostop do nujno potrebnih stvari. Z našo novinarko Žano Vertačnik, ki se nahaja v Prevaljah je spregovoril lokalni podjetnik Ambrož Duler, ki je skupaj s sodelavci začel variti most.

Pojasnil je, da je bil na tem mestu most odrezan, ljudje so bili brez ceste in prehoda. "Zato smo se odločili, skupaj z županom, da bomo naredili ta most, zdaj pa stoji," je pojasnil.