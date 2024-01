Ljudmila Novak in Matej Tonin bosta kandidirala na evropskih volitvah

"NSi se enotna in povezana podaja na volitve v Evropski parlament, kjer želimo nastopiti z močno listo," so zapisali. Na posvetu so bili predstavljeni kandidati, ki bodo nastopili na listi NSi, med njimi sta tudi Ljudmila Novak in Matej Tonin. "Vrstni red kandidatov na listi NSi, vključno z nosilcem oz. nosilko, bo znan spomladi," so zapisali. Novakova svoje kandidature ne pogojuje več s prvim mestom na kandidatni listi.

Na listi bo tudi podpredsednica NSi Vida Čadonič Špelič. Med evidentiranimi kandidati pa so še vodja poslanske skupine NSi Janez Cigler Kralj, predsednik sveta stranke Jernej Vrtovec in župan občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah David Klobasa.

Udeleženci posveta so bili sicer zelo kritični do vlade, ki je v energetskem zakonu napovedala prepoved ogrevanja z lesno biomaso in plinom, in opozorili, da mora biti zeleni prehod razumen in za ljudi tudi finančno vzdržen. V zvezi s tem je bila izražena podpora sklicu referenduma, če bo vlada ignorirala pozive k zdravi pameti, so po koncu posveta sporočili iz NSi.