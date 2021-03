'Napadajo me tisti, ki imajo v svojih ministrskih vrstah največ bivših komunistov'

"Odkar sem na nekaterih javnomnenjskih anketah na zelo visokem mestu, so se začeli z menoj in mojo domnevno kandidaturo za predsednico države ukvarjati levi, še bolj pa desni oziroma skrajno desničarski mediji, čeprav sem večkrat javno povedala, da z delom v Bruslju želim nadaljevati,"je uvodoma v današnji izjavi za javnost zapisala Ljudmila Novak.

Evroposlanka je zapisala, da se za delovanje v politiki odločila, ker "smo vsi ljudje do neke mere odgovorni za skupno dobro".Dokončno odločitev za kandidaturo za županjo Moravč in pravi pospešek k hitrejši odločitvi pa jedobila v trenutku, ko je izvedela, "da želi lokalni odbor SDS preko Janše in Bajuka preprečiti mojo kandidaturo z namenom, da NSi podpre njihovega kandidata. In to kandidata, katerega način delovanja je vse prej kot pozitiven in neskončno daleč tudi od krščanskih vrednot. Že prvo leto mandata županje me je destruktivna politika te "desne" stranke utrdila in naučila prenašati laži in podtikanja, ki so bila značilna za nek drugi politični sistem, ne pritičejo pa demokraciji, še posebej pa ne strankam, ki naj bi bile desne in celo naše zaveznice."

Spomnila je tudi na izpad iz parlamenta leta 2008 in ga pripisala preveliki navezanosti NSi na SDS. "Vsakič, ko se nismo upognili destruktivni politiki neke druge desne stranke, smo doživeli napade in podtikanja o levičarstvu, Murglah in podobnem. Že na znamenitem shodu desnice na Trgu republike v Ljubljani sem javno povedala, da mora biti desnica boljša in bolj demokratična, da ji bodo lahko ljudje zaupali. V to verjamem še danes. V takšni desnici se tudi sama najbolj prepoznam. A sledili so žvižgi in nadaljnja huda zmerjanja."

Glede današnjih napadov nanjo pa je dejala, da ti prihajajo s tiste "desnice", ki ima "v svojih ministrskih vrstah največ bivših komunistov, da ne omenim še kakšnega drugega seznama. Ko mi pišejo razne stare mame, ki so dobile navodila od koordinatorja pod določeno številko, kar so pač pozabile zbrisati, mi je povsem jasno, na kakšen način delujejo tisti, ki se imajo za najbolj poštene in resnicoljubne,"je poudarila evroposlanka in dodala, da s strani "levih medijev" nikoli ni bila deležna takšnih kritik kot s strani "uravnoteženih medijev v službi resnice". Kot krščanska demokratka je vedno sodelovala s tistimi, "ki so želeli narediti nekaj pozitivnega, ne glede na slovenske delitve". Prav tako je zavrnila obtožbe nekaterih medijev, da želi postati "desni Borut Pahor".