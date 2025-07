Ljudska iniciativa Šentjernej: To ni 'festival opozicijskih strank'

"Z vašimi posplošenimi izjavami ste nehote (ali pa namenoma) žalili prizadevanja uradno preštetih 1600 ljudi, ki so se mirno in dostojanstveno zbrali na protestnem shodu, da bi opozorili na pereče razmere v svojem okolju. Vaša trditev o "festivalu opozicije" je ne le zavajajoča, temveč izjemno podcenjujoča do tistih, ki se borijo za osnovno človekovo pravico – pravico do varnosti," so iz iniciative sporočili notranjemu ministru Boštjanu Poklukarju .

V elektronskem sporočilu, ki so ga iz Ljudske iniciative Šentjernej poslali vsem poslancem 11. julija, so predstavniki razložili, da pripravljajo nepolitičen shod na katerega so kot fizične osebe vabljeni tudi poslanci.

"Minimalno kar bi pričakovali od vas in vaših kolegov je, da nas ob takšnih resnih in množičnih nasilnih dejanjih in drugih deviacijah obiščete v našem kraju, se sestanete s prizadetimi, ponudite pomoč v stiskah in takoj pripravite resne ukrepe," so še pozvali ministra.

Dodatno so naslovili vse poslance k ukrepanju v zvezi z romskim vprašanjem v občini.

Poklukar in vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Damjan Petrič sta medtem sprejela predsednika Kmetijske gozdarske zbornice Slovenije dr. Jožeta Podgorška s sodelavcema: "To je zgodovinski sestanek, saj do sedaj Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije še ni bila na sestanku na Ministrstvu za notranje zadeve, da bi se pogovarjali o varnosti in naslovili segment kmetijstva, gozdarstva oziroma podeželja," je dejal minister.

Sogovorniki so se strinjali, da se kazniva dejanja, s katerimi se soočajo slovenski kmetje, v zadnjih letih stopnjujejo. "Od kraj pridelkov na njivah in živine v preteklosti do današnjih tudi fizičnih napadov, kar pri kmetih upravičeno vzbuja strah in nelagodje. Ob tem so se prisotni strinjali, da ta problematika ni vezana zgolj na romsko populacijo, ampak je širša," so sporočili z ministrstva.

Dogovorili so se, da bosta policija in zbornica pristopili k pripravi skupnega akcijskega načrta za večjo zaščito kmetov, njihovih pridelkov, živine in zemlje.

V nadaljevanju bo sledil sestanek na operativni ravni, s katerim bodo konkretizirali ukrepe in aktivnosti ter možnosti medsebojnega sodelovanja.