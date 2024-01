Ljudske obveznice s februarjem dostopne na 249 vpisnih mestih po državi

Kako in kje bo mogoče kupiti obveznice? Od 1. do 16. februarja se bo lahko vsak polnoletni državljan vpisal za nakup državnih obveznic. Na razpolago bo za četrt milijarde evrov obveznic z ročnostjo treh let. Obrestna mera pa – kot rečeno – 3,4 odstotna.

Minimalni znesek vplačila bo tisoč, maksimalni pa sto tisoč evrov. Do tisoč evrov pa obresti ne bodo obdavčene. Bodo pa obveznice dostopne na 249 vpisnih mestih po vsej državi, in sicer pri petih distributerjih.

Kakšen je interes državljanov?

V borzno-posredniški hiši Ilirika že pred uradnim začetkom vpisovanja obveznic beležijo visoko povpraševanje, zaradi pričakovanega navala so celo zaposlili dodatnih deset uslužbencev. "Zanimanje je nad pričakovanji. Odpirali bomo poslovalnice ob 8.00 in jih zapirali ob 19.00," napoveduje Igor Štemberger.

Za vpis naj bi se zanimala predvsem srednja generacija med 40 in 50 let ter starejši, pravijo na Iliriki, in čeprav visokega zanimanja na ulici ni razbrati, v uspešno razprodajo obveznic, ki bodo z donosi prekašale vse domače bančne depozite, verjame tudi finančni minister Klemen Boštjančič. "Verjamem, da bo dober odziv, že zdaj je bil zelo dober odziv na izdaje zakladnih menic."

Da bo prva izdaja ljudskih obveznic pošla brez težav, se strinja tudi finančna poznavalka Marja Milič. "250 milijonov res ni veliko v primerjavi s sosedi. Na Hrvaškem je bila izdaja 1,3 milijarde, tako da je relativno dosegljiv obseg."

In kako vpisati obveznico?

Interesenti se bodo morali oglasiti na enem od 249 vpisnih mest NLB, NKBM, SKB, BKS, Ilirika ali Pošta Slovenije. Vsi distributerji so za namen nabave obveznice znižali stroške odprtja trgovalnih računov. "Bistveno smo zmanjšali stroške odpiranje trgovalnega računa in vodenja trgovalnih računov. Kakšni bodo stroški? Pri nas 15 evrov," pravi Štemberger.

To je 15 evrov na leto, zaradi česar se manjša vplačila v obveznice niti ne izplačajo. Interesenti pa naj bodo pozorni tudi, ali znižani stroški veljajo zgolj za vpis ali tudi za trgovanje z obveznico. "Danes sicer obljubljajo neke popuste, neke bonbončke, ampak potem ko bomo šli na borzo, ko bomo šli na trg, pa so pravila igre popolnoma drugačna," opozarja Miličeva.

Za odprtje trgovalnega računa in vpis obveznice interesenti s seboj potrebujejo zgolj osebni dokument, davčno številko in številko računa, od koder bodo nakazali sredstva. Postopek bo trajal približno 20 minut na osebo. "Jaz mislim, da je produkt zelo dober, da je obrestna mera nad pričakovanji, za tako netvegan papir, namreč to gre za državno obveznico, kjer je garant za denar država," ocenjuje Štemberger, ki bo zato obveznico kupil tudi sam. Kot seveda tudi finančni minister, visok interes pa naj bi vel tudi v širši ministrski ekipi. Izkušena vlagateljica bo tokratno priložnost izpustila. "V bistvu jaz sem dolgoročni vlagatelj in iščem predvsem priložnosti na delniškem trgu," pravi Miličeva, kjer pa višje donose spremljajo tudi večja tveganja.

Ob minimalnem vložku letni neto donos 34 evrov

Z obveznicami država, kot še poudarjajo na finančnem ministrstvu, ponuja tudi alternativo vlagateljem, ki imajo prihranke v bankah, saj bo tu donos višji. Se jih torej splača kupiti, koliko – kaj kažejo izračuni?

Obresti do tisoč evrov bodo neobdavčene, kar pa pomeni, da bi lahko vložili do približno 29.400 evrov in tako ne boste plačali davka. Če bi hoteli vložiti minimalni znesek, torej tisoč evrov, davka zato ne plačate, neto donos na leto bi tako bil 34 evrov.

Ob predpostavki, da bi vložili največji možni znesek, torej sto tisoč evrov, bi plačali davek 600 evrov, na leto pa bi dobili skoraj tri tisoč evrov.

V te izračune niso všteti letni stroški trgovalnega računa. Ob predpostavki, da bi bili približno 20 evrov na leto, bi bilo sicer – za tiste, ki so se odločili za ljudske obveznice – bolje vložiti višje zneske.