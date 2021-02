Ljudski vremenar o mrazu, ki nas čaka: Cel februar bo leden

Bločan Dušan Kaplan že vrsto let opazuje vreme in s pomočjo ljudskih modrosti napoveduje, kaj si lahko obetamo. Bolj kot natančne vremenske napovedi, ki so delo meteorologov, ki jih izjemno ceni, ga ženeta ohranjanje in negovanje bogatega ljudskega izročila in ljubezen do maternega jezika. Iz rokava stresa stare vremenske ljudske modrosti. V slovenskem ljudskem izročilu te prevladujejo, kot pojasni, verjetno zato, ker so 'po zdravi kmečki pameti' nastale zaradi potrebe po preživetju.

In kaj napoveduje? Nas bo v prihodnjih dneh res zeblo 'do kosti'? Kot je napovedal Kaplan, ''se je svečnica jasno zdanila in glede na vremensko pratiko, če se svečnica na jasno zdani, to pomeni, da zima še dolgo trpi". Američanom vreme po izročilu napoveduje svizec, pri nas pa je v izročilu to lisjak, vremensko ljudsko izročilo citira Kaplan:"Če na svečnico sonce po jasnem vzhaja, lisica še nazaj v brlog odhaja. In letos je bilo tako, na Blokah je bilo denimo -13 stopinj Celzija zjutraj in se je to lepo pokazalo. Sveti Blaž pa nam je dal veliko dežja. "

Cel februar bo leden in mrzel, napoveduje. In iz rokava strese še nekaj šaljivih vremenskih pregovorov povezanih s pustom: "Če na pusta dežuje, bo to dobro za fižolovo letino. Pa še tista: Če je na pusta sonce, bo na veliko noč sneženo. Bolj pomembna v ljudskem izročilu pa je denimo pepelnica: Kakor vreme na pepelnico kane, cel post ostane. Zaenkrat sicer vse kaže na mraz."

In kaj še napoveduje? S prvim krajcem bo mraz malo popustil, to bo konec februarja in to nam bo dalo malo upanja. Takrat je na koledarju tudi zadnji znanilec zime, to je sveti Matija. Matija bo še leden, tistih zadnjih nekaj dni februarja bo dišalo po pomladi, zima pa se bo že na začetku marca vrnila z vso silo, še razbere s pomočjo pratike.