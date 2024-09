Kakšna bo jesen? 'Mihael se bo znašel v dežju, mrazu in vetru'

Pratika pravi, kakršen Tilen, tak bo ves september. Prvega septembra, ko goduje, smo imeli rekordno vroč dan. Dušan Kaplan napoveduje, da se bo vroče in toplo vreme nadaljevalo še skoraj do konca septembra.

Mihael, ki je eden prvih zimskih znanilcev, pa se bo letos znašel v dežju, mrazu in vetru, pravi Kaplan. "To je 29. septembra, takrat bomo prvič začutili, da je jesen končno tu." A ohladitev ne bo trajala dolgo, toplo vreme se bo nato nadaljevalo do skoraj 21. oktobra, zato Kaplan napoveduje lepo trgatev. Konec oktobra bo nato po njegovih besedah vetroven in zelo hladen.

"Takrat so blizu Vsi sveti, in če so deževni, so pozimi zameti. Če bo Mihael vetroven, bo vetrovno tudi pozimi, če bo tako tudi pred Vsemi svetimi, bi morda letos znali imeti malce bolj ugodno zimo," pravi Kaplan.

Ljubiteljski vremenar ob tem opozarja, da je zemlja zelo suha, zato obstaja nevarnost poplav.

Kakšna pa bo letošnja zima? Kaplan napoveduje, da bo vsaj do sredine decembra še toplo, shladilo se bo šele malo pred božičem. "Božič bo sončen in lep, novo leto tudi, januar pa bo ekstremno mrzel. Če bo minus 30, bomo rekli, da je to še kar toplo," se je pošalil. Kljub temu ljudem svetuje, da januarja pripravijo lopate in si naredijo zaloge drv.