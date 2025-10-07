Ljudski vremenar: Nabrusite lopate, za novo leto nas čaka snežna pravljica

Ljudski vremenar Dušan Kaplan napoveduje suho in hladno jesen, lepe praznike v začetku novembra, po Martinovem pa ohladitev. Prvi del decembra bo prinesel sneg, saj naj bi po božiču začelo snežiti, kar napoveduje sneženo novoletno pravljico in zelo snežen januar, pomlad pa naj bi tokrat prišla prej.

Ljubiteljski vremenar in avtor slovenske vremenske pratike Dušan Kaplan je pojasnil, kakšno vreme v naslednjih mesecih napoveduje ljudska pratika. "Imeli bomo suho in lepo jesen, vendar ne tako, da bi rekli babje poletje, nekoliko hladneje bo," pravi Kaplan.

'Na pokopališčih nas ne bo zeblo'

Kaj pa prinaša november in kakšno vreme si lahko obetamo za prvi november oziroma vse svete? Kot napoveduje Kaplan, bo do takrat kar lepo vreme, tudi prazniki bodo lepi. Celo zelo topli: "Tako, da nas letos na pokopališčih ne bo zeblo," meni Kaplan. A takoj po vseh svetih se obeta močna ohladitev, ta pa ne bo držala dolgo. Potem pa bi do konca novembra znalo biti lepo jesensko vreme.

Dušan Kaplan FOTO: Miro Majcen icon-expand

Kot je še spomnil, če bo na Martinovo lepo, bo lepa zima, če pa bo takrat deževalo, pa bi to lahko kazalo na ogromno snega.

Kaj pa zima?