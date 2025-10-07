Ljudski vremenar: Nabrusite lopate, za novo leto nas čaka snežna pravljica

Ljubiteljski vremenar in avtor slovenske vremenske pratike Dušan Kaplan je pojasnil, kakšno vreme v naslednjih mesecih napoveduje ljudska pratika. "Imeli bomo suho in lepo jesen, vendar ne tako, da bi rekli babje poletje, nekoliko hladneje bo," pravi Kaplan.
'Na pokopališčih nas ne bo zeblo'
Kaj pa prinaša november in kakšno vreme si lahko obetamo za prvi november oziroma vse svete? Kot napoveduje Kaplan, bo do takrat kar lepo vreme, tudi prazniki bodo lepi. Celo zelo topli: "Tako, da nas letos na pokopališčih ne bo zeblo," meni Kaplan. A takoj po vseh svetih se obeta močna ohladitev, ta pa ne bo držala dolgo. Potem pa bi do konca novembra znalo biti lepo jesensko vreme.
Kot je še spomnil, če bo na Martinovo lepo, bo lepa zima, če pa bo takrat deževalo, pa bi to lahko kazalo na ogromno snega.
Bločan Dušan Kaplan že vrsto let opazuje vreme in s pomočjo ljudskih modrosti napoveduje, kaj si lahko obetamo v prihajajočem letu. Bolj kot natančne vremenske napovedi, ki so delo meteorologov, ki jih izjemno ceni, ga ženeta ohranjanje in negovanje bogatega ljudskega izročila in ljubezen do maternega jezika. Iz rokava stresa stare vremenske ljudske modrosti. V slovenskem ljudskem izročilu te prevladujejo, kot pojasni, verjetno zato, ker so 'po zdravi kmečki pameti' nastale zaradi potrebe po preživetju.
Kaj pa zima?
V prvem delu decembra se bo pa močno ohladilo in tudi snežilo, napoveduje Kaplan. Že Matevž je glede na ljudsko izročilo 21. septembra napovedal močan zimski in snežen januar: "Že pred božičem bo zelo hladno, po božiču bo začelo snežiti in imeli bomo zimsko pravljico za novo leto. Pa tudi potem pripravite lopate, cel januar bi znal biti po dolgem času zelo snežen." Pomlad pa za zdaj kaže, da bo bolj zgodnja, kot smo jo bili vajeni doslej, je še napovedal.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.