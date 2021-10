Ljudski vrt prenovljen po kriterijih Uefe in pripravljen na gostovanje najboljših ekip

Kdo ne pozna mariborskega Ljudskega vrta, v katerem so se in se še bodo pisali športni uspehi? Ljudski vrt je nepogrešljiv del identitete štajerske prestolnice, od koder prihaja tudi pozitivna novica: končno so prenovljeni zahodna tribuna ter prostori pod južno in severno tribuno. Svoje mesto pa je v Ljudskem vrtu končno dobil tudi pomemben športnik svetovnega kova.