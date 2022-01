Ljutomer je spet rahlo streslo

Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so ob 17.08 zabeležili šibek potresni sunek z magnitudo 1,9, so sporočili z Uprave RS za zaščito in reševanje. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 139 kilometrov vzhodno od Ljubljane v bližini Ljutomera. Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili posamezni prebivalci Ljutomera in okoliških naselij, so pojasnili v Uradu za seizmologijo in geologijo pri Agenciji RS za okolje (ARSO). Gre za območje, ki ga je sicer treslo že konec decembra.

icon-expand Seizmogram potresa FOTO: Arso Prebivalce Prekmurja in Prlekije je tresenje tal prestrašilo na božični dan. ARSO je sporočil, da je šlo najprej za potresni sunek z magnitudo 3,3 v bližini Ljutomera, tla pa so se zatresla ob osemnajst minut čez osmo uro zjutraj. Malo kasneje je sledil še sunek z magnitudo 2,4, zvečer pa še eden, ki je imel magnitudo 1,4. Dva dni pozneje so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic okoli sedmih zvečer zabeležili šibek potresni sunek z magnitudo 1,6, še en rahlo močnejši sunek z magnitudo 1,9 pa so isti dan na območju Ljutomera zaznali že malo pred 13. uro. PREBERI ŠE Prebivalce Prekmurja in Prlekije prestrašil potresni sunek Teden dni pred Prekmurci in Prleki pa so se še bolj prestrašili Dolenjci, tam je tla namreč streslo še močneje. Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so 21. decembra ob 15.44 zabeležili zmeren potresni sunek z magnitudo 3,2. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 63 kilometrov jugovzhodno od Ljubljane v bližini Novega mesta. Zaradi tresenja tal so številni prebivalci stekli na prosto. Potres so čutili tudi na sosednjem Hrvaškem. Na Agenciji RS za okolje (ARSO) pojasnjujejo, da je potresov z magnitudo, ki je večja od tri, pri nas vsako leto nekaj. Lani sta bila z nadžariščem v Sloveniji dva, najmočnejši je bil 17. julija pri Čezsoči z magnitudo 3,9.