Ljutomerčan, ki je zalezoval sodnika, pristal v priporu

Gre za domačina, ki naj bi sodnika zalezoval in mu grozil že 10 let. V preteklosti se ga je lotil tudi fizično, mu pošiljal več grozilnih pisem, kar dvakrat poškodoval zgradbo ljutomerskega sodišča, nadlegoval pa je menda tudi sodnikovo družino in sosede.

Ogorčeno tudi vrhovno sodišče

Vrhovno sodišče RS je v izjavi za javnost zapisalo, da izraža ogorčenje nad dejstvom, da je bil sodnik Okrajnega sodišča v Ljutomeru že drugič žrtev napada istega storilca, ki ga je fizično napadel že pred letom in pol. Takrat se je incident zgodil na Okrajnem sodišču na Ptuju, in sicer v sodni dvorani med postopkom, v katerem je imel storilec status obtoženca, sodnik pa je nastopil kot priča.

Predsednik Vrhovnega sodišča RS mag. Damijan Florjančič je izpostavil, da je v civilizirani družbi vsakršno nasilje nekaj nesprejemljivega, napad na sodnika, ki izvaja sodno oblast, pa predstavlja tudi napad na temeljne postulate pravne države.

Oglasilo se je še Slovensko sodniško društvo. Poudarili so, da gre že za drugi napad na sodnika v relativno kratkem času, ki je povezan z njegovo sodniško službo. "Sodniku Tivadarju in vsem drugim kolegom na Okrajnem sodišču v Ljutomeru, ki so bili s tem brutalnim in zavržnim dejanjem tarče ustrahovanja, izrekamo vso kolegialno in moralo podporo v upanju in prepričani, da se tovrstni napadi nikakor ne bodo obrestovali," je po incidentu prejšnji teden zapisala Vesna Bergant Rakočević, predsednica SSD.