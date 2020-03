LMŠ bi iz opozicije vodila komisijo za nadzor javnih financ in okrepila članstvo v Knovsu

S tem, ko so z 52 glasovi poslanci Janeza Janšo izvolili za novega premierja, se dosedanja vladajoča stranka LMŠ seli v opozicijo. V poslanske klopi bo tako sedel tudi premier v odhajanju Marjan Šarec. Brane Golubović, ki ostaja vodja poslanske skupine, je pojasnil, da jih zanima vodenje komisije za nadzor javnih financ in okrepljeno članstvo v Knovsu.

S tem, ko je Janez Janšapostal novi mandatar in bo imenovana nova vlada, se LMŠ seli v opozicijo. Vodja njihove poslanske skupine Brane Golubovič je danes dejal, da se bodo glede dveh ključnih komisij, ki so v rokah opozicije, dogovorili vodje opozicijskih poslanskih skupin. "Nas vsekakor zanima vodenje komisije za nadzor javnih financ in članstvo v komisiji za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs)," je pojasnil. Povedal je tudi, da ga vodenje komisij ne zanima. Prav tako nobenega delovnega telesa ne bo vodil premier v odhajanju Marjan Šarec, bosta pa oba člana delovnih teles.

Brane Golubović ostaja vodja poslanske skupine LMŠ. FOTO: Bobo

Zaradi nove koalicijske večine se bodo karte pri vodenju in sodelovanju v parlamentarnih odborih na novo premešale, o čemer bodo govorili na posvetu vodij poslanskih skupin, ki ga bo takoj po izvolitvi sklical novi predsednik DZ. Na to mesto so stranke nove koalicije danes predlagale dosedanjega vodjo poslanske skupine SMCIgorja Zorčiča, o njegovi izvolitvi pa bo DZ odločal v četrtek. Golubović je še pojasnil, da so z drugimi strankami, ki bodo v opoziciji, pripravljeni na sodelovanje pri nekaterih ključnih zadevah. To so tudi odgovorili SD na poziv njenega predsednika Dejana Židana, ki je tudi nanje naslovil pisno pobudo za dogovor o koordinaciji in načinu sodelovanja, ko bodo po predvidenem imenovanju vlade Janše v opoziciji. Po Golubovićevih navedbah so Židanu odgovorili, da so pripravljeni na sestanek o sodelovanju, na odgovor pa še čakajo. A je vodja poslancev LMŠ obenem pojasnil, da pa ne bodo "opozicija, ki bi potrebovala vodjo opozicije, ampak se bomo usklajevali na podlagi sodelovanja pri večjih projektih".

Nova vlada bo vsekakor imela dovolj dela in tudi dovolj težav za reševanje, sodili pa jo bodo po dejanjih, je v izjavi ob robu današnjega odprtja sejma Dom dejal odhajajoči predsednik vlade Šarec. Se je pa dotaknil nekaterih napovedi v torkovem Janševem govoru v DZ. "Zanimivo je, da je bila omenjena višja prispevna stopnja za zdravstvo. To me veseli, kajti ko smo to omenjali mi, je bilo vse narobe," je dejal in ugotavlja, da kar naenkrat tudi migracije niso problem in so že 50 let enake. Šarca veseli, "da se dogajajo preobrati, kaj od tega bo res, bomo pa videli," je še menil.

LMŠ bo v novi vladi opozicijska stranka. FOTO: Damjan Žibert