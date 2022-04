LMŠ in Povežimo Slovenijo nad parlamentarnim pragom, SAB tik pod njim

Gibanje Svoboda bi tako prejelo 26,6 odstotka glasov, SDS pa 24,3 odstotka glasov. Sledijo Levica (9,6 odstotka), SD (9,5 odstotka), NSi (7,2 odstotka), LMŠ (4,3 odstotka) in gibanje Povežimo Slovenijo (4 odstotke).

V primerjavi s prejšnjo volilno napovedjo Ninamedie, se je razlika v podpori med vodilnima strankama Gibanjem Svoboda in SDS zmanjšala s približno šestih na dobra dva odstotka.

Pod parlamentarnim pragom bi ostale stranke SAB (3,1 odstotka), Resni.ca (2 odstotka), SNS (1,5 odstotka), Piratska stranka Slovenije (1,5 odstotka), Naša dežela (1,4 odstotka), Vesna (1,2 odstotka) in Gibanje Zdrava družba (1 odstotek). Ostale stranke bi prejele manj kot odstotno podporo volivcev.

'Volitev se bo udeležilo 62,5 odstotka vprašanih'

Volitev se bo zagotovo udeležilo 62,5 odstotka vprašanih, verjetno 15,7 odstotka, morda pa 12,9 odstotka vprašanih. Da se volitev verjetno ne bodo udeležili, je odgovorilo 1,9 odstotka vprašanih, zagotovo pa se jih ne bo udeležilo 6 odstotka vprašanih. En odstotek je odgovoril, da ne ve, če se bo udeležil volitev.

Ninamedia je med 11. in 13. aprilom telefonsko anketirala 450 ljudi. Do volitev bo raziskave javnega mnenja, ki jih pripravlja za Dnevnik in Večer, objavljala vsakodnevno. Zadnja bo po navedbah Dnevnika objavljena prihodnji petek, uro ali dve pred začetkom volilnega molka.