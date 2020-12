LMŠ in SD: Že letos bi moralo biti jasno, ali je možna nova vlada

V LMŠ in SD menijo, da bi moralo biti po izvolitvi Erjavca že letos jasno, ali je možna nova vlada. V javnosti se ugiba o možnosti, da bi, če potencialnemu mandatarju Jožetu P. Damijanu ne bi uspelo zbrati dovolj glasov, za mandatarja stranke KUL podprli prav Erjavca. Da se Damijan "včasih obnaša kot vegetarijanec na kolinah," pravi Šarec. Tonin medtem stabilne vlade brez NSi ne vidi, vsakršna koalicija z Levico pa je po njegovem tlakovanje poti do predčasnih volitev.

Na sobotnem izrednem dopisnem kongresu je vajeti stranke upokojencev znova prevzel Karl Erjavec. Že pred kongresom so se pojavljala ugibanja, ali bo stari-novi predsednik DeSUS popeljal iz Janševe koalicije, ta pa so se še okrepila, ko je v prvi izjavi po izvolitvi dejal, da bo tako znotraj stranke kot s premierjem Janšo potreben "temeljit pogovor" o vlogi Desusa znotraj te vlade in koalicije. Danes pa je zatrdil še, da kot predsednik stranke ne namerava sodelovati v vladi Janeza Janše in da mu je to tudi povedal.

Da so pred nami pestri politični dnevi in tedni, je jasno. Svoja pričakovanja imajo tudi stranke opozicije oziroma alternativne koalicije KUL. V LMŠ in SD menijo, da bi moralo biti že letos jasno, ali je možna nova vlada, v katero stranke LMŠ, SD, Levica in SAB vabijo tudi DeSUS in SMC. Stranke KUL namreč same nimajo potrebnih 46 poslanskih glasov za uspeh konstruktivne nezaupnice. Potrebujejo jih še sedem. V KUL so za potencialnega mandatarja morebitne nove vlade podprli Jožeta P. Damijana. V javnosti pa se ugiba o možnosti, da bi v primeru, da ne zbere dovolj glasov, za mandatarja podprli Erjavca. Šarec: Damijan se obnaša kot vegetarijanec na kolinah Predsednik LMŠ Marjan Šarec je v današnji izjavi v DZ povedal, da sta z Erjavcem neuradno govorila, še preden je bil izvoljen, zdaj pa pričakuje ponovno srečanje. Ob vprašanju, ali bi ga bil pripravljen podpreti za mandatarja, je Šarec med drugim spomnil, da so stranke v KUL podprle Damijana: "Res pa je, da se Damijan včasih obnaša kot vegetarijanec na kolinah. Ne vemo dobro, ali je resen v svojih namerah. V vsakem intervjuju pove, da bo najsrečnejši, če bo to nekdo drug." A Šarec še vedno upa, da je Damijan resen v svojih namerah, da so vsi resni in se strinjajo, da mora ta vlada oditi. Če so vsi za stvar, se to po njegovem mnenju lahko zgodi zelo hitro, če ne, pa nikoli. Spomnil je, da se je KUL javnosti predstavila že pred dvema mesecema in da ljudje od nje pričakujejo akcijo: "Zadeva se vleče toliko časa, da bi jo bilo treba ta mesec zaključiti."

icon-expand Šarec upa, da je Damijan resen v svojim namerah. FOTO: Bobo

Han želi, da se stvari izkristalizirajo še letos Vodja poslanske skupine SD Matjaž Han je Erjavcu čestital za vrnitev na vrh Desusa in ugotavljal, da v teh zahtevnih časih potrebujejo izkušene politike. Erjavcu in DeSUS pa je po Hanovem mnenju treba dati čas za premislek, kako naprej."Vsi mi pa nimamo preveč časa. Kriza je in treba bo sprejeti pametne odločitve," je opozoril Han. Na vprašanje, ali bi bili v SD pripravljeni podpreti Erjavca za mandatarja, pa je odgovoril z oceno, da so vse te govorice prehitre. "Vemo, kako pridemo do konstruktivne nezaupnice. Potrebujemo 46 glasov, predvsem pa dober program in politično večino v DZ," je spomnil. Po Hanovih navedbah pa morajo biti pošteni tudi do aktualne koalicije:"Ne moremo se vsak dan pred kamerami pogovarjati, kaj bi bilo dobro in kaj ne. Problemi ostajajo ali se kopičijo."Han si želi, da bi se to izkristaliziralo letos, če ne, "potem verjetno ne bomo imeli 46 glasov niti januarja ali februarja".

icon-expand Tonin stabilne vlade brez NSi ne vidi. FOTO: NSi

NSi: Snovanje koalicije, v kateri bo Levica, je tlakovanje poti k predčasnim volitvam Predsednik koalicijske NSi Matej Tonin pa je družbenih omrežjih ocenil, da vsakršno snovanje koalicije, v kateri bo Levica, pomeni tlakovanje poti k predčasnim volitvam."Slovenija potrebuje stabilno vlado, ki je brez NSi ni mogoče oblikovati," je prepričan. Vodja poslancev NSi Jožef Horvat je v izjavi novinarjem dejal, da po vrnitvi Erjavca glede koalicije v stranki nimajo strahu, pričakuje pa novo dinamiko. Erjavec je v svojem prvem nagovoru po kongresu pokritiziral tudi delo vlade."Nihče ni zadovoljen z vsem, kar koalicija dela. Nismo idealni. A po Šarčevem odstopu boljše izbire ni bilo," je povedal Horvat. Če kdo misli, da bi se v državi cedila med in mleko, če Šarec ne bi odstopil s premierskega položaja, se po Horvatovem mnenju hudo moti.