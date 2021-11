LMŠ je "Rešitve za razvoj Slovenije" strnil v 12 krovnih točk

Na kongresu, ki zaradi epidemioloških razmer poteka digitalno, naj bi se zbralo okoli 300 udeležencev. Zbrane sta uvodoma nagovorila podpredsednica stranke in poslanka Jerca Korče in podpredsednik stranke Igor Žavbi, ki je poudaril, da so v njihovih vrstah posamezniki vseh generacij in družbenih slojev ter dodal, da verjame, da bodo imeli v prihodnjem letu še več članov.