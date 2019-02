LMŠ na evropske volitve sama, Cerar in Bratuškova skupaj

Današnji sestanek se je po besedah Mira Cerarja zaključil že po 15 minutah. Prvak LMŠ Marjan Šarec je Cerarju in Alenki Bratušek namreč pojasnil, da si njihova stranka želi na evropske volitve sama. "Pojasnila sva mu, da sva si želela, da bi šli skupaj, kajti verjameva, da je liberalna zgodba za Evropo pomembna," je dejal Cerar.

Hkrati je pojasnil, da sta se z Bratuškovo dogovorila, da organom njunih strank predlagata, da se povežejo, saj verjameta v to, da so lahko skupaj močnejši in bolj prepričljivi.

Za Bratuškovo je bil sestanek, kot je dejala, manjše razočaranje, ker bi to, kar sta slišala na sestanku, lahko slišala tudi po telefonu. "Prepričana sva, da smo v SMC in SAB sposobni sestaviti kakovostno listo in na evropskih volitvah doseči odličen rezultat," je dejala.

Dogovor o morebitnem oblikovanju skupne kandidatne liste strank LMŠ, SMC in SAB, ki spadajo v politično skupino evropskih liberalcev (Alde), je bil v zraku že nekaj časa. Idejo je načelno podpiral tudi prvak LMŠ Marjan Šarec, a v LMŠ niso skrivali zahteve, da bo nosilec liste kandidat njihove stranke. Po nekaterih informacijah naj bi LMŠ zahtevala prva tri mesta in možnost veta na druge kandidate. Medtem pa je Cerar že pred tedni odgovoril, da je pogoj SMC za oblikovanje skupne liste strank enakopravnost v pogajalskih izhodiščih.

Volitve v Evropski parlament bodo sicer 26. maja, v skladu z razpisom, ki ga je danes podpisal predsednik republike Borut Pahor, pa začnejo volila opravila teči 25. februarja.