LMŠ naj bi vložila interpelacijo zoper Aleksandro Pivec

LMŠ naj bi v ponedeljek vložila interpelacijo zoper kmetijsko ministrico Pivčevo. Očitki so kršenje zakonodaje s področja integritete in preprečevanja korupcije, sum zlorabe uradnega položaja ter nespoštovanje etičnih norm in prikrivanje dejstev, ki so v javnem interesu. Interpelacijo so poslali v sopodpis vsem poslanskim skupinam.

Več sledi. PREBERI ŠE Aleksandra Pivec ostaja na ministrskem položaju Spomnimo Aleksandra Pivec zaenkrat ostaja na čelu kmetijskega ministrstva. Poslanska skupina DeSUS sicer meni, da Pivčeva ni več primerna za ministrico, a svojega sodelovanja v koaliciji s tem ne pogojujejo. icon-expand Aleksandra Pivec-3 FOTO: Bobo O nesporazumih znotraj koalicijske stranke DeSUS se je šušljalo že nekaj časa, a so jih zanikali. To ni bilo več mogoče po obisku prve dame stranke na Krasu in v Izoli, saj je šlo za potovanja službeno-zasebne narave, nejasnosti glede tega, kdo je plačal, pa je bilo preveč. Spomnimo, na Krasu je Pivčeva z družino preživela dva dni, obiskala pa je tudi podjetje Vinakras. Stroške bivanja je sprva plačalo podjetje, za katero je ministrica za kmetijstvo posnela tudi promocijski video. Šele dan po tem, ko je dobila prva novinarska vprašanja, je podjetje zahtevalo povračilo, Pivčeva pa je plačala dan po izbruhu afere v javnosti – to je bilo mesec dni po tem, ko je bila z družino tam na dvodnevnem izletu. Po aferi Vinakras je na dan prišlo še bivanje ministrice v Izoli (med 12. in 14. junijem). V tem primeru je stroške bivanja v hotelu Marina poravnala kar občina, a z njo sta bila tudi sinova. Pivčeva je med pojasnjevanjem tega primera sicer zatrjevala, da sta potem prespala drugod.