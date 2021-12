LMŠ ne podpira predloga PKP 10: 'Vlada spet izvaja prakso podtaknjencev'

"Namesto priprave sprememb Zakona o nalezljivih boleznih, ki bi sledile odločbi Ustavnega sodišča, vlada takšno materijo ureja v interventnem zakonu, ki se sprejema po nujnem postopku. Po našem trdnem prepričanju PKP 10 ni in ne sme biti zakon, v katerem bi se to urejalo. S tem vlada tudi ne upošteva odločbe US, uzakonja pa si podlago za sprejemanje odlokov, ki je še vedno dovolj ohlapna, da dopušča manevrski prostor za samostojno sprejemanje ukrepov brez ustreznih varovalk," so zapisali v LMŠ.

Trenutnemu predlogu stranka nasprotuje, saj vlada v njem "spet izvaja prakso podtaknjencev". Kot pojasnjujejo, predlog zakona namreč ureja nekatere sporne ukrepe in ukrepe, ki niso interventne narave in niso povezani z epidemijo. Zakon po njihovih besedah ureja podlago za t.i. vladanje z odloki.

Opozicijsko stranko prav tako moti, da lahko v predlogu zakona zasledimo tudi spremembe Zakona o odnosih RS s Slovenci zunaj njenih meja, Zakona o javnih skladih in pa podaljšanje členov s področja oddaje presežnih količin embalaže in gradnje objektov iz PKP 1. "Vse te spremembe niso neposredno povezane z epidemijo," poudarjajo.

Čeprav PKP 10 vsebuje nekatere nujne ukrepe in tudi dodatke za pomoč najranljivejšim, ki so potrebni predvsem zaradi podražitve življenjskih potrebščin in energentov, pa vlada pri pripravi zakona po ocenah LMŠ ni upoštevala dejanskega stanja v gospodarstvu in ni gledala v prihodnost. "Panoge, ki jih je epidemija najbolj prizadela, njihova dejavnost pa je še danes okrnjena (npr. industrija sejmov in srečanj), v zakonu niso deležne nikakršne pomoči."

Vlada je novembra na potrditev v državni zbor poslala novi interventni zakon za omilitev posledic pandemije, ki je vreden 180 milijonov evrov. T. i. PKP 10 med drugim predvideva izplačilo dodatkov še v letošnjem letu ter podaljšanje nekaterih ukrepov, ki se sicer letos iztekajo.