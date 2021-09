'Vsak, ki je počel nečednosti, mora v tej državi odgovarjati'

Poslanec LMŠ Robert Pavšič je uvodoma dejal, da so v javnost prišle nove informacije o dogodkih zadnjih trideset let. Janez Janša je dejal, da ga ne bo na komisijo za nadzor javnih financ, dodatnega datuma pa ni ponudil, je dejal. "Konstantno zavrača vabila, še vedno ni dvignil pošte, čeprav sem ga osebno vabil." Kot je povedal, ta dejanja niso le nedopustna, ampak tudi neustavna, saj naj bi bil premier po ustavi dolžan odgovarjati na vprašanja.

Poslanec je prav tako dejal, da so kot parlamentarci postavljeni pred težko preizkušnjo, saj ne vedo, kaj lahko državni zbor naredi, da se vlado postavi pred vprašanja. "Želimo, da Janez Janša pojasni svojo vlogo, in da se pojasni, kam so vsi milijoni poniknili."