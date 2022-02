LMŠ poziva prostovoljce k aktivnemu sodelovanju pri izvedbi volitev

Na podlagi zakona o volitvah v DZ se namreč pri imenovanju članov volilnih odborov najprej upoštevajo predlogi političnih strank, s katerih list kandidatov so bili na zadnjih volitvah v DZ izvoljeni kandidati. V LMŠ ob tem k aktivaciji pozivajo prostovoljce, ki bodo na predlog LMŠ postali člani volilnih odborov, na dan volitev pa bodo tako v volilnem odboru vodili glasovanje na volišču ter po končanem glasovanju ugotavljali izid glasovanja.

Kot je v današnji izjavi za medije dejala poslanka in podpredsednica LMŠ Jerca Korče, bo na prihajajočih parlamentarnih volitvah pomembno, da se aktivirajo vsi državljanke in državljani, oddajo svoj glas, hkrati pa tudi aktivno sodelujejo pri izvedbi volitev ter tako pripomorejo k temu, da bodo volitve izvedene "kar se da demokratično in transparentno". Po njenih besedah bo namreč 24. april dan, ko se bomo odločali, kakšna bo nadaljnja pot Slovenije.

Poslanec LMŠ in predsednik podmladka stranke Nik Prebil pa je izrazil željo, da se na prihajajočih državnozborskih volitvah aktivira čim več mladih. "Namreč po zmagi ljudstva na referendumu o vodah je povsem jasno in tudi zaželeno, da so mladi tisti, ki morajo krojiti prihodnost naše države, naše skupne, boljše prihodnosti," je prepričan. Zato je po njegovem mnenju na mesto vabilo in poziv državljanom, da se "aktivirajo, sodelujejo in so del spremembe, del zagotavljanja demokratičnosti in transparentnosti".