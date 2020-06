LMŠ predlaga univerzalni dohodek za tri mesece: 100 evrov na predplačniško kartico

"Če kdaj, potem je danes med ljudmi treba zmanjšati negotovost in jim dati optimizem, s tem pa prek spodbujanja povpraševanja in potrošnje upočasniti upad gospodarske rasti," predlog utemeljujejo v LMŠ .

Kot so sporočili danes, bi po predlogu novele upravičenec prejel posebno predplačniško kartico, na katero bi Finančna uprava Rs (Furs) oktobra, novembra in decembra naložila 100 evrov. Upravičenec bi jih moral porabiti do konca vsakega posameznega meseca, sicer bi sredstva zapadla. Univerzalni dohodek bi bilo mogoče porabiti za nakupe blaga in storitev v Sloveniji.

V stranki želijo z uvedbo univerzalnega dohodka spodbuditi povpraševanje in potrošnjo ter s tem upočasniti upad bruto domačega proizvodnja (BDP) oz. celo spodbuditi rast. "Po naših izračunih bi se ta namreč v treh mesecih okrepila za 1,2 odstotka. V luči spodbujanja agregatnega povpraševanja je pomembno, da ljudje univerzalni dohodek potrošijo, ne pa privarčujejo - prav zaradi tega smo se odločili za uvedbo predplačniških kartic," so navedli.

Mesečni izdatek državnega proračuna je ocenjen na 200 milijonov evrov, vendar bo po izračunih stranke neto finančni učinek na proračun zaradi prilivov iz DDV in trošarin nižji, približno 135 milijonov evrov."Ob tem velja omeniti 'neizmerljiv' učinek 'osebne mirnosti' ter posreden vpliv na ohranitev sicer ogroženih delovnih mest," pravijo.

Podrobnosti bodo predstavili v torek na okrogli mizi v Ljubljani, na kateri bodo sodelovali predsednik LMŠ Marjan Šarec, ekonomist Jože Damijan, nekdanji državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Marjana ŠarcaVojmir Urlep in evropski poslanec Klemen Grošelj.