LMŠ predstavila kandidatno listo, nosilka liste Irena Joveva

Nosilka liste Irena Joveva se tako prvič podaja v politiko, je pa bila dolgoletna novinarka, nazadnje v oddaji 24UR, kjer je pokrivala večinoma notranjepolitične teme. Joveva je ponudbo dobila pred tedni in se je po nekaj dneh premisleka tudi odločila, da jo bo sprejela. Zavedala se je, da bo s tem zaključila novinarsko kariero in bo vsebinsko v kampanji predvsem naredila velik poudarek na mladih in vključevanju v aktivno politiko.

Marjan Šarec ni želel napovedati kakšni bodo rezultati na prihajajočih volitvah, dejal je le, da se bodo potegovali za zmago. "Do volitev je še zelo dolgo in v politiki je že en teden veliko časa," je še komentiral.

V strani LMŠ so se odločili, da bodo volilcem dali na voljo ljudi, ki so novi v politiki in želijo biti aktivni v Evropskem parlamentu. Z novimi obrazi bi radi prepričali ljudi, da se v večjem številu odpravijo na volišča.

Klemen Grošeljje doktor znanosti s področja obramboslovja in v javnosti prvotno znan kot strokovnjak Fakultete za družbene vede za varnostna in obrambna vprašanja. Grošelj je v predstavitvi povedal, da so evropske volitve na prelomni točki in da se bo v naslednjih letih postavljal nov položaj Evropske unije v svetu.

Evropska unija je po njegovo lahko uspešna samo takrat, ko je solidarna s prebivalci in zagotavlja zadostno mejo varnosti vsem državljanom.

V politiko se je prvič podal v času vlade Boruta Pahorja,predvsem, ko je ministrstvo za gospodarstvo prevzela stranka Zares. Začel je kot nadzornik v Geoplinu, nato je bil leta 2010 za mandatno obdobje štirih let imenovan za člana v nadzornem svetu Pošte Slovenije. Danes je zaposlen kot državi sekretar na ministrstvu za obrambo.

Katja Damijse je rodila 6. 5. 1971 v Ljubljani. Je magistrica informacijsko-upravljavskih znanosti, univerzitetna diplomirana inženirka računalništva in informatike. Je finančna svetovalka, predavateljica, direktorica družinskega podjetja, sodeluje v številnih fintech projektih.

Edis Rujovićse je rodil 22. 10. 1989 v Ljubljani. Diplomiral je na Fakulteti za varnostne vede, smer kriminalistično preiskovanje. Zaposlen je v telekomunikacijskem podjetju kot specialist za nadzor in kvaliteto. Je član Občinskega sveta Občine Kamnik, izvoljen je bil na lokalnih volitvah 2014.

Justina Erčuljse je rodila 17. 9. 1955 na Jesenicah, živi v Lescah, je poročena in mati dveh odraslih otrok. Je profesorica slovenskega in angleškega jezika in doktorica znanosti s področja menedžmenta v izobraževanju.

Na kandidatni listi se pojavljajo tudi Jasna Ružički, Luka Kočevarin Rudi Spruk.