LMŠ prehitela SDS, Šarec priljubljenejši celo od Pahorja

Izsledki zadnjega merjenja javnega mnenja Vox populi agencije Ninamedia, ki ga je objavil časopis Dnevnik, so pokazali, da se je krepko vodstvo, ki ga je še decembra po Medianini raziskavi uživala SDS Janeza Janše , stopilo že na začetku novega leta. LMŠ so namreč po tokratni raziskavi Ninamedie napovedi pokazale dobrih pet odstotkov več, kar pomeni, da bi jo volilo dober odstotek več volivcev kot SDS, ki bi jo obkrožilo 16,9 odstotka volivcev. Na tretjem mestu se je znova znašel SD (11,7 odstotka), četrta je še vedno Levica (7,1 odstotka), peta pa je NSi (4,1 odstotka).

Za rahlo presenečenje je poskrbela zunajparlamentarna SLS, ki si deli šesto mesto s SMC (3,1 odstotka), sledijo DeSUS (2,9 odstotka), SAB (2,5 odstotka) in SNS (1,7 odstotka). Dobra petina vprašanih je odgovorila, da niso odločeni, koga bi volili, sedem odstotkov pa jih ne bi šlo volit.

Rekordna podpora vladi v zadnjem desetletju

Še vedno pa narašča podpora vladi. Kot uspešno namreč delo vlade Marjana Šarca ocenjuje kar 56,1 odstotka volivcev, kar je dobrih šest odstotkov več kot konec lanskega leta in hkrati največ od novembra 2008, ko je Pahorjevo vlado ob nastopu 55,9 odstotka vprašanih ocenjevalo kot uspešno. Z delom aktualne vlade ni zadovoljnih manj kot 30 odstotkov ljudi.

Na lestvici priljubljenosti politikov se je premier Šarec z drugega mesta povzpel na prvo in z vrha izpodrinil predsednika države Boruta Pahorja. Tretje in četrto mesto še naprej držita dami iz evropskega političnega parketa Violeta Bulc in Tanja Fajon, na peto pa je s šestega napredovala Ljudmila Novak. Do konca deseterice sledijo Gregor Židan, Zoran Janković, Milan Brglez, Igor Šoltes in nov na seznamu, okoljski minister Jure Leben, ki ga je javnost prepoznala kot trenutno najbolj učinkovitega ministra.

Anketirance so vprašali tudi, kdo od dozdajšnjih premierjev v Sloveniji je po njihovem mnenju najbolje opravljal vlogo predsednika vlade, in več kot polovica jih je odgovorila, da Janez Drnovšek. Slabih 15 odstotkov jih meni, da je bil najboljši premier do zdaj Janša, tretji je Šarec.