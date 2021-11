LMŠ s svojo novelo zakona o državnem tožilstvu skuša zaustaviti Dikaučiča

Po imenovanju Tanje Frank Eler in Mateja Oštirja za slovenska evropska delegirana tožilca, je pravosodni minister Marjan Dikaučič tožilcema čestital, a hkrati po nujnem postopku vložil predlog sprememb zakona o državnem tožilstvu. Po tem predlogu, bi lahko končni izbor tožilcev opravila vlada in ne več evropsko tožilstvo, pravosodno ministrstvo pa bi lahko samo predlagalo kandidate, ki se niso prijavili na razpis. "Predlagane spremembe dopolnjujejo nacionalni del postopka izbora kandidatov za evropskega tožilca in evropskega delegiranega tožilca," stoji v obrazložitvi. Ta predlog je v delu javnosti, predvsem pa v opoziciji sprožil ogorčenje.