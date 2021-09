LMŠ, SD, Levica in SAB uskladili dogovor o povolilnem sodelovanju

Opozicijske stranke LMŠ, SD, Levica in SAB so uskladile sporazum o povolilnem sodelovanju. Danes so besedilo parafirali predsedniki strank, po potrditvi na organih vseh štirih strank pa bodo voditelji opozicije sporazum podpisali v prihodnjem tednu, so sporočili.

Izvršni odbor in svet stranke LMŠ bosta o sporazumu odločala v soboto, prav tako v soboto bodo o njem na klavzuri stranke odločali Socialni demokrati, isti dan bodo končno odločitev sprejeli tudi v Levici, medtem ko bo seja sveta stranke SAB potekala že danes popoldne.

Spomnimo. Sklenitev "Dogovora o povolilnem sodelovanju" je sredi avgusta v pismu kolegom iz SD, Levice in SAB predlagal predsednik LMŠ Marjan Šarec. Predlagal je vsega tri točke: normalizacijo Slovenije, oblikovanje vlade brez Janševe SDS in strank, ki jo podpirajo, ter dogovor, da mandatarja izbere stranka, ki na volitvah zbere največ glasov. "Le tako bomo dokazali, da mislimo resno in dobro, da bomo kos izzivom in da smo najboljša alternativa," je takrat pozival.