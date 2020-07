LMŠ, SD, Levica in SAB vztrajajo pri svoji preiskovalni komisiji ukrepov

Opozicijske LMŠ, SD, Levica in SAB so napovedale vložitev zahteve za odreditev parlamentarne preiskave. Kot so pojasnili, želijo ugotavljati finančno (ne)učinkovitost ukrepov, povezanih z epidemijo in blaženjem njenih posledic, ter morebitne kršitve človekovih pravic in svoboščin.

Omenjene opozicijske stranke torej vztrajajo pri ustanovitvi svoje preiskovalne komisije. Po njihovi aprilski napovedi, da bodo v DZ vložile zahtevo za ustanovitev preiskovalne komisije o nabavah opreme za potrebe epidemije, jih je v DZ s podobno zahtevo v začetku maja prehitela koalicija. icon-expand Zaščitne maske FOTO: Miro Majcen Opozicija ji je z enako potezo sledila. Medtem ko je opozicija preiskovalne namene usmerila v obdobje sedanje vlade, so v koaliciji želeli preiskovati dogajanje že od februarja, torej še v času prejšnje vlade, ki jo je vodil Marjan Šarec (LMŠ). Zakonodajno-pravna služba DZ pa je ocenila, da na enako temo ne moreta delovati dve preiskovalni komisiji. Tako bo na dnevnem redu redne julijske seje DZ, ki se začne v četrtek, akt o odreditvi parlamentarne preiskave o pridobivanju in razpolaganju z zaščitno in medicinsko opremo za učinkovito zoperstavljanje epidemiji covida-19. V koalicijskih SDS, SMC, DeSUS in NSi s prvopodpisanim Danijelom Krivcem(SDS) so namreč pripravili nov čistopis zahteve za preiskavo, ki bo zajela obdobje od 1. februarja dalje. Kot je na sredini seji kolegija predsednika DZ pojasnil Krivec, so pri pisanju novega dokumenta upoštevali tudi zahteve opozicije. Jerca Korče(LMŠ) pa je po drugi strani poudarila, da bi morali vodenje preiskovalne komisije prepustiti opoziciji.