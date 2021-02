LMŠ, SD, Levica in SAB za večjo avtonomijo občin pri financiranju zasebnih vrtcev

Opozicijske LMŠ, SD, Levica in SAB so v zakonodajni postopek vložile novelo zakona o vrtcih, s katero bi financiranje zasebnih vrtcev v večji meri kot doslej prepustili v odločanje občinam. Omogočili bi, da občina zasebnega vrtca ne bi financirala, če ima v javnih vrtcih dovolj prostih mest za vse otroke, ki so vključeni v zasebni vrtec.

Prvi cilj predloga novele je po navedbah predlagateljev zagotoviti trajnost delovanja zasebnih vrtcev tako, da se zahteva, da ima vrtec dva oddelka. S tem je cilj tudi zaščita otrok v zasebnih vrtcih, saj je, kot navajajo, v njihovem interesu trajnost delovanja vrtca. Vrtec FOTO: Shutterstock Po predlogu bi bilo namreč treba zagotoviti najmanj dve igralnici in pripadajoče prostore za otroke in strokovno osebje ter primerno število vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev, s čimer se po ocenah predlagateljev novele vzpostavljajo osnovni parametri vrtca kot smiselne oblike zaključene celote. Drugi cilj predloga zakona pa je po navedbah predlagateljev krepitev avtonomije občin na področju dejavnosti predšolske vzgoje, ki predstavlja eno izmed njenih izvirnih pristojnosti. Prvopodpisan pod predlog novele zakona je poslanec SD Marko Koprivc. Poslanske skupine predlagajo obravnavo predloga po skrajšanem postopku, o čemer pa bo odločil kolegij predsednika DZ Igorja Zorčič.