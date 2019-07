LMŠ še naprej pred SDS, Šarec na vrhu lestvice priljubljenosti

Levica po izsledkih ankete, ki jo je agencija Ninamedia opravila za TV Slovenija in časnik Dnevnik, uživa 6,1-odstotno, NSi 5,4-odstotno, DeSUS pa 3,4-odstotno podporo anketiranih. Sledijo še SNS (1,9 odstotka), SLS (1,6 odstotka), SAB (1,1 odstotka) in SMC (en odstotek). Katero drugo stranko bi obkrožilo 1,1 odstotka anketiranih, 8,9 odstotka jih ne bi volilo, 20,7 odstotka pa je bilo neopredeljenih.

Preračun stališč opredeljenih volivcev na 100 odstotkov pokaže, da bi se v DZ uvrstilo le šest strank. LMŠ bi zasedla 29 poslanskih mest, SDS 25, SD 14, Levica osem, NSi sedem in DeSUS pet mest.

Delo vlade večina anketiranih (60,5 odstotka) ocenjuje kot uspešno. Za neuspešno ga je ocenilo 32,2 odstotka, neopredeljenih je 7,3 odstotka volivcev.

Šarec najbolj priljubljen politik

Na barometru priljubljenosti pa se je na vrh po daljšem času znova zavihtel premier Marjan Šarec. Predsednik republike Borut Pahor je na drugem mestu, evropska poslanka Tanja Fajon na tretjem. Do desetega mesta so se zvrstili še evropski poslanec Milan Brglez, evropska poslanka Ljudmila Novak, predsednik SD Dejan Židan, ljubljanski župan Zoran Janković, predsednik NSi Matej Tonin, predsednica SAB Alenka Bratušek in evropski poslanec Franc Bogovič.

Na lestvici najbolj priljubljenih politikov so se tokrat uvrstili štirje novici, saj so iz lestvice umaknili Violeto Bulc, Lojzeta Peterleta, Igorja Šoltesa in Jureta Lebna, ki so se poslovili od aktivne politike. Namesto njih so se na lestvico uvrstili šolski minister Jernej Pikalo(14. mesto), evropski poslanec Milan Zver (15. mesto) ter poslanca Anže Logar(16. mesto) in Zmago Jelinčič (20. mesto).

Anketo je na vzorcu 700 ljudi med 9. in 11. julijem po telefonu opravila agencija Ninamedia.