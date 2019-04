LMŠ Ušajevo predlagala za predsednico komisije za varovanje pacientovih pravic

A kljub temu jo je ministrstvo za zdravje predlagalo za predsednico Komisije za varstvo pacientovih pravic. In s tem predlogom za imenovanje Ušajeve je generalni sekretar LMŠ presenetil tudi koalicijske partnerje.

In kako je stvar potekala? Ušajeva se je kot edina prijavila na razpis, nato pa je ministrstvo za zdravje, ki spada pod okrilje LMŠ, pripravilo predlog sklepa, da se jo imenuje za predsednico omenjene komisije.

Ta predlog pa je nato romal z ministrstva do generalnega sekretarja vlade Stojana Tramteta, ta je predlog poslal generalnemu sekretarju LMŠ Branetu Kralju, ki ga je prinesel na koalicijo. Tam pa so bili koalicijski partnerji nad predlogom zgroženi. In zato so ga tudi tudi umaknili. Ko smo za pojasnila prosili LMŠ, so nam dejali, da je predlog za imenovanje Ušajeve generalni sekretar LMŠ-ja Brane Kralj pač spregledal. In če je to res, nas lahko kar malo skrbi, da glavni kadrovnik LMŠ-ja spregleda takšna imena.

Je bila pa Ušajeva za LMŠ pred časom neprimerna kandidatka za članico odbora za zdravje in socialno varstvo v Ljubljanskem mestnem svetu, kamor jo je predlagala SDS.

'Lucija Ušaj je popolnoma neprimerna kandidatka za kakršnokoli javno funkcijo'

In kakšni so odzivi koalicijskih partnerjev? Jani Möderndorfer iz SMC pravi: "Ali gre za popolno nepoznavanje in nepreverjanje kaj se predlaga, v kar močno dvomim, ali pa gre za čisto provokacijo. Predlog navsezadnje pove tudi kaj si in kaj zagovarjaš."

Matjaž Haniz vrst Socialnih demokratov pa meni, da je "dobro, da je dobro, da na koncu ni bil sprejet ta predlog, po mojem mnenju iz več razlogov. Če pa se malo pošalim, pa so sedaj pacienti na varni strani."

Matej Vatovec iz Levice pa je dejal: "Upam, da ne bo postala to praksa imenovanj ljudi v tej vladi. Spomnimo, da so se že v preteklosti sporni ljudje kam kadrovali. Lucija Ušaj je popolnoma neprimerna kandidatka za kakršnokoli javno funkcijo."

Do Ušajeve kritična tudi Odvetniška zbornica

Že v sredo je etična komisija ocenila, da je Ušajeva s svojim načinom pisanja na Twitterju kršila kodeks odvetniške etike. Tam so dejali, da se od odvetnikov in izobražencev pričakuje višja kultura.