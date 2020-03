'Vlada, ki nastaja, je vlada strahu pred volitvami in političnega oportunizma'

Poslanci Državnega zbora razpravljajo o kandidatu za novega premierja, Janezu Janši . Poslanci LMŠ, SD, Levice in SAB pričakovano dolgoletnega predsednika SDS ne bodo podprli, pri čemer so bili kritični predvsem do preteklih Janševih ravnanj, bodice pa so usmerjali tudi v dosedanje koalicijske partnerice.

Pred novo vlado je po oceni Hana veliko izzivov na vseh področjih. Nastajajoči vladi pa kljub ne preveč optimistični popotnici želi, da ji ne bi zmanjkalo moči za vsebino in potrebne rešitve. Kljub temu je v SD ne nameravajo podpreti, saj imajo dovolj zgodovinskega spomina, Janševa dejanja iz preteklih časov pa govorijo sama po sebi, je dodal Han. Ob tem je bil kritičen tudi do strank, ki pred vsakimi volitvami nastanejo čez noč in namesto obljubljenega vedno prinesejo isto razočaranje.

Vodja poslanske skupine SD Matjaž Han je menil, da se pred glasovanjem o novem mandatarju ne sme nihče trkati po prsih, ne bodoča koalicija in tudi ne opozicija. Prav tako po njegovih besedah ne tisti, ki so"ves čas v opoziciji, čeprav so imeli priložnost postoriti kaj dobrega tudi v vladi, pa je seveda opozicija prikladno zavetje, da si na vladni prepih enostavno ne želiš ali pa ne upaš", je bil kritičen Han. V stranki so sicer po Šarčevem odstopu želeli dati škarje in platno v roke volivcem, a se to žal iz različnih razlogov ni zgodilo, je dodal.

Golubović je spregovoril tudi o vsebini koalicijske pogodbe, ki je v nekaterih ciljih tudi zelo všečna,"a ta všečnost ni finančno ocenjena niti opredeljena". Vlada, ki nastaja, pa je po njegovih besedah"vlada strahu pred volitvami in političnega oportunizma". Odločitev dosedanjih koalicijskih partneric SMC in DeSUS po njegovih besedah spoštujejo, čeprav jo težko razumejo.

Poslanci LMŠ bodo po napovedih vodje poslanske skupine Braneta Golubovića Janševi izvolitvi nasprotovali"na kulturen, demokratičen in argumentiran način". Ob tem se je vprašal, ali bo kandidat za predsednika vlade kljub nenehnemu poudarjanju pomembnosti sodelovanja in vključevanja nadaljeval z delitvami na naše in vaše ter z nespoštovanjem drugače mislečih. Golubović sicer po današnjem Janševem nastopu v DZ dopušča možnost, da se bo ta spremenil,"a glede na izkušnje zadnjih let upravičeno dvomimo, da lahko nekdo čez noč postane moder, strpen, spoštljiv, pravičen in vključujoč".

Levica: Izigravanje demokratičnih pravil pri Janševi stranki sistematična praksa že dolga leta

Poslanec in koordinator Levice Luka Mesec je ocenil, da v marsikaterem smislu danes ne odločajo o vladi, ki bi bila popolno nasprotje preteklih vlad, ampak obratno, o kontinuiteti. A če so pri podpori sredinskim strankam lahko vsaj upali, da bodo ustavili erozijo standardov in drsenje na desno, sicer neuspešno, pri nastajajoči vladi tega upanja po njegovih besedah ni."In če smo pri sredinskih strankah izigravanje demokratičnih pravil in tehniko lahko spremljali kot ekscese, je pri Janševi stranki to sistematično praksa že dolga leta," je poudaril Mesec. Ta je podelitev tretjega mandata za sestavo vlade Janezu Janši vnaprej označil za "civilizacijski polom".

Če bo Janša mandat dobil, je tiste, ki bodo v opoziciji, pozval, da presekajo začaran krog. Njihov edini cilj po njegovih besedah ne sme biti nasprotovanje Janši, še pomembnejši cilj je "izgradnja alternative, ki bo vredna svojega imena". Ob tem je obljubil, da bodo v Levici trda opozicija.

'Odvečne glasove boste lahko iskali pri kom drugem, SAB pa odhaja v opozicijo'

V SAB so napovedali, da glasovnic za današnje glasovanje ne bodo prevzeli, saj so bili tako stranka kot posamezni poslanci po besedah Maše Kociper v zadnjih dneh deležni raznih diskreditacij in namigovanj."Odvečne glasove boste lahko iskali pri kom drugem, SAB pa odhaja v opozicijo," je dodala. Kritična je bila do dosedanje politike SDS, ki da je bila "prevečkrat destruktivna, nestrpna in izključujoča, povečevala je delitve med ljudmi".Ta politika, ki je poslanci SAB ne morejo podpreti, po njenih besedah kaže tudi tendence avtoritarnosti in nacionalizma ter željo po podrejanju demokratičnih institucij.

Ob tem je bila Kociprova kritična do LMŠ in njenega predsednika Marjana Šarca ter Levice, ki da nosita odgovornost za nastanek desne vlade. Šarec je namreč po njenih besedah z odstopom spravil državo v veliko politično nestabilnost, Levica pa je manjšinski vladi odtegnila podporo. V SAB so prepričani, da za Slovenijo najbolj primerna levosredinska vlada, zato obžalujejo, da ni bilo posluha za njihovo idejo o projektni vladi.