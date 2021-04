LMŠ zahteva sklic seje KNOVS zaradi non-paper dokumenta

V LMŠ, kjer so zahtevali sklic nujne seje, kjer jih zanima predvsem vloga in aktivnosti Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (SOVA), povezane z neuradnim diplomatskim dokumentom ter morebiten vpliv dokumenta na nacionalno varnost Republike Slovenije.

LMŠ v obrazložitvi izpostavlja, da "takšna ravnanja lahko predstavljajo grožnjo miru in stabilnosti na Zahodnem Balkanu, s tem pa tudi Sloveniji in njeni nacionalni varnosti" ter, da se to dogaja dva meseca in pol pred prevzemom predsedovanja Svetu EU.

"Vloga Slovenije pri kreiranju novega zemljevida, kar bi lahko povzročilo (oborožen) konflikt na Zahodnem Balkanu, sproža tudi vprašanje, kakšna sta bila pri tem vloga in delovanje Slovenske varnostne agencije," so zapisali. V LMŠ zato predlagajo, da KNOVS zahteva pojasnila direktorja agencije, med drugim tudi o tem, kakšna navodila je SOVA dobivala iz kabineta predsednika vlade.

Kot smo poročali, je znana vsebina neuradnega dokumenta, za katerega se ugiba, da je nastajal v kabinetu predsednika vlade. Navedbe v dokumentu potrjujejo predhodna poročanja o tem, da govori o redefiniranju meja na Balkan, med drugim o razkosanju Bosne in Hercegovine, združitvi Kosova z Albanijo ter združitvi Republike Srbske in Srbije. ZDA pa so glede BiH poudarile zavezanost k spoštovanju teritorialne celovitosti države in določilom Daytonskega mirovnega sporazuma.