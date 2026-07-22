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Slovenija

Kurz Janši predstavil orodje za kibernetsko varnost

Ljubljana, 22. 07. 2026 13.55 pred 18 dnevi 3 min branja 77

Avtor:
STA
Sebastian Kurz na obisku v Sloveniji-5

Sebastian Kurz in Janez Janša sta se sestala 13. julija, pri čemer naj bi Kurz kot poslovnež in predsednik izraelskega podjetja Dream Group lobiral za izraelska kibernetska orodja. V kabinetu premierja so obisk potrdili ter dodali, da je bil informativne in predstavitvene narave.

Kot so danes pojasnili v kabinetu premierja, so bile na srečanju predstavljene tehnološke rešitve podjetja, namenjene državam za krepitev kibernetske varnosti.

Iz kabineta predsednika vlade so sporočili, da sta bila 13. julija pravzaprav izvedena dva ločena sestanka. Na drugem srečanju se je Sebastian Kurz skupaj z dvema neimenovanima predstavnikoma podjetja sestal z Igorjem Kovačem iz kabineta predsednika vlade, ki je stik tudi prijavil. Sestanka se je udeležil tudi vršilec dolžnosti direktorja Vladnega urada za informacijsko varnost Niko Gamulin.

Sebastian Kurz na obisku v Sloveniji septembra 2020
Sebastian Kurz na obisku v Sloveniji septembra 2020
FOTO: Aljoša Kravanja

Srečanje je bilo informativne in predstavitvene narave ter ni bilo namenjeno odločanju o nabavi ali izbiri posameznih rešitev. O morebitnih nadaljnjih aktivnostih se bo odločalo skladno z veljavno zakonodajo in predpisanimi postopki, še zagotavlja kabinet.

Odziv opozicije

Predstavniki opozicijskih strank so danes komentirali obisk, ki jih ni presenetil.

"Moram reči, da dam komentar lahko samo v svojem imenu, temu pa ne polagamo kakšne posebne pozornosti," je povedal vodja poslancev Svobode Borut Sajovic.

Pri tem je spomnil na "star pregovor – povej mi, s kom se družiš, s kom posluješ, in poveš, kdo si". Izrazil je tudi upanje, da "ne gre za poplačilo kakršnihkoli dolgov iz volilne kampanje".

Nekdanji obrambni minister Sajovic je ob tem komentiral izraelsko opremo za kibernetsko varnost in dejal, da je "ena najboljših na tem področju". Vendar pa se mu zdi prav, da je uporaba takšne opreme nadzorovana, da se uporablja izključno za varnost države in da se izključi vsaka možnost zlorabe.

Preberi še Kurz pri Janši lobiral za izraelska orodja

Bolj ostra je bila poslanka Levice Tina Brecelj, ki je izpostavila, da Janša "izraelske vlade nikoli ni pozval k odgovornosti za genocid v Gazi, nasprotno, pravzaprav je že ves čas njihov politični zaveznik in podpornik".

Po njeni oceni se politično zbliževanje z Izraelom pod novo vlado stopnjuje, sedaj pa "očitno dobivamo tudi kibernetsko opremo, ki bo aktualni vladi omogočala prisluškovanje in nadzor nad političnimi nasprotniki". Dodala je, da se je "vse to nakazalo že v predvolilni kampanji z afero Black Cube".

"Informacija ni nič presenetljivega. Vemo, da Janez Janša zelo tesno sodeluje z Izraelom, preseneča samo to, da se ne skrivajo več," pa je menil namestnik vodje poslanske skupine SD Luka Goršek. Dejal je še, da je pomembno, da je bil stik prijavljen.

"Je pa tudi zanimivo, da je v bistvu ta lobist obsojen politik v Avstriji in (...) poraja se vprašanje, na kom bodo uporabljali sisteme za špijonažo, ki jih Sebastian Kurz promovira oziroma lobira zanje," je dodal.

Odzvali so se tudi v strankah Resni.ca in NSi

V Resnici poudarjajo, da je kibernetska varnost eden ključnih stebrov nacionalne varnosti v sodobnem času. Kot so pojasnili, morajo odločitve na tem področju temeljiti na strokovnih analizah, ne na prehitrih političnih ocenah.

Če bi o podobnih vprašanjih odločala njihova stranka, bi jih najprej predali v presojo strokovnjakom za varnost in digitalizacijo v okviru svojega strokovnega sveta, zato pravijo, da končnega stališča glede konkretnih rešitev trenutno ne morejo podati.

V NSi pa so bili kratki in ocenili, da mora Slovenija zagotovo okrepiti sisteme za kibernetsko varnost. Na to po njihovem mnenju kažejo tudi pretekli varnostni incidenti na tem področju.

Od čudežnega dečka do odstopa zaradi očitkov korupcije

Kurz, ki je nekoč veljal za čudežnega dečka evropskih konservativcev, je bil avstrijski kancler med letoma 2017 in 2019, nato pa je od januarja 2020 do jeseni 2021 vodil koalicijsko vlado ÖVP in Zelenih, nakar je zaradi očitkov korupcije odstopil. Decembra istega leta je napovedal popoln odhod iz politike ter postal podjetnik in lobist.

Nekdanji avstrijski kancler je bil leta 2024 obsojen na pogojno osemmesečno zaporno kazen zaradi krivega pričanja v okviru preiskave t. i. afere Ibiza. Vendar pa je višje sodišče na Dunaju maja lani sodbo v pritožbenem postopku razveljavilo in ga v celoti oprostilo vseh obtožb.

janez janša sebastian Kurz lobistični stik opozicija
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KOMENTARJI77

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
baldahin
23. 07. 2026 12.52
Od kdaj pa je v Sloveniji PV zadolžen za kibernetsko varnost do te mere, da osebno gre sklepat kupčije s podjetnikom dvomljivega slovesa?! Kera smo mi to zagamana država postali, ej!
Odgovori
-2
0 2
Hahahhaha
23. 07. 2026 11.13
Vsi so oni SKUPAJ..
Odgovori
+0
1 1
Jožajoža
23. 07. 2026 09.00
Kaj,če so preizkušali to novo opremo v praksi .so prisluškovali,vdirali v sisteme brez gesel,odpirali blondirana vozila na daljavo,zavajali s to opremo policijo.....
Odgovori
+0
2 2
Jožajoža
23. 07. 2026 08.57
Ravno v tem času 2 ropa vozil za prevoz denarja!!!!
Odgovori
-1
1 2
Maki3322
23. 07. 2026 08.39
Se je že začela priprava na korupcijo.
Odgovori
+0
2 2
bc123456
22. 07. 2026 21.39
IZDAJA SLOVENIJE
Odgovori
+2
4 2
Lastniki česarkoli
22. 07. 2026 21.25
Na sliki sta Sebastian Kurz in...pravzaprav sta dva
Odgovori
+1
2 1
V.Sam
22. 07. 2026 19.57
Vse bo rešil SKOK in preiskovalna (politična) komisija in Pegaz, Črna kocka je že predstavila del orodja za nadzor.
Odgovori
-4
3 7
baldahin
22. 07. 2026 19.51
Če gremo samo malo globlje v zgodovino, hitro postane jasno, da je idejni boter tega srečanja Viktor Orban. Skratka, dejstvo, da smo tam, kjer je bila Madžarska pred 16-imi leti, ni nikakor pretiravanje ampak zelo žalostno dejstvo.
Odgovori
-1
6 7
Razumnež
22. 07. 2026 19.24
Dokler imamo take politike ki se pred neznanci hvalijo, kako koruptivna država smo ne potrebujemo neke opreme za kibernetsko varnost.... Dovolj bi bilo zamenjati gobezdala.
Odgovori
+3
5 2
Hudi časi
22. 07. 2026 19.22
Če je iz Izraela, bomo kupili. Ni debate. Rabimo, karkoli že prodajajo.
Odgovori
-3
2 5
Jožajoža
22. 07. 2026 19.05
politično zbliževanje z Izraelom pod novo vlado se stopnjuje, sedaj pa »očitno dobivamo tudi kibernetsko opremo, ki bo aktualni vladi omogočala prisluškovanje in nadzor nad političnimi nasprotniki«. »vse to se je nakazalo že v predvolilni kampanji z afero Black Cube«.
Odgovori
+1
6 5
Buci in Bobo
22. 07. 2026 19.21
Kako pa to veš da si politični nasprotnik. Jao jao antijanšist...
Odgovori
+1
4 3
Hudi časi
22. 07. 2026 19.22
S to razliko, da so pri črni kocki vabili ljudi na razgovor. Ta oprema omogoča prisluškovanje telefonom, pregled vsebine na računalnikih, tudi v primeru, da ne veste gesla.
Odgovori
-1
2 3
borjac
22. 07. 2026 18.38
Židovski guverner Slovenije Janša uboga ukaze nadrejenih , še hlače nam bodo pobrali .
Odgovori
+3
7 4
Jožajoža
22. 07. 2026 18.36
Kurta v avstrijo ne sme.kot janšev župan leljak.za oba je v Avstriji razpisana tiralica
Odgovori
+1
5 4
Jožajoža
22. 07. 2026 18.32
Torej je Kurtz veza med izraelsko obveščevalno in naročnikom janšo
Odgovori
+4
7 3
planinec123
22. 07. 2026 16.39
Sramota!
Odgovori
+2
8 6
Buci in Bobo
22. 07. 2026 16.24
Lewuharji se kopajo v šampanjcu in zlatu, antijanšizte skrbi Janša SDS, da slučajno ne skriva tudi on kak fičnik doma v nogavici. Kakšni ljudje so to - antijanšisti?
Odgovori
-2
8 10
Buci in Bobo
22. 07. 2026 16.27
Antijanšistični predlog je bil, da naj se Fajonki dovoli kandidatura, ker tako se je rešimo.
Odgovori
+1
5 4
Buci in Bobo
22. 07. 2026 16.28
Podoben antijašiztični predlog da ne bomo imeli desnice dokler
Odgovori
-3
3 6
Buci in Bobo
22. 07. 2026 16.29
da ne bomo imeli "prave" desnice dokler bo janez šef sds.
Odgovori
-2
3 5
Bozjidar
22. 07. 2026 19.12
Normalni,za razliko od Janse in njegovih ovc
Odgovori
-1
1 2
kovanec
22. 07. 2026 19.19
Buci tebe skrbijo predvsem levičarji kot kaže, še ponoči jih sanjaš.
Odgovori
-1
1 2
Buci in Bobo
22. 07. 2026 19.26
Tako razmišljate antijanšisti. Ni vam pomoči. Nasedate tanji fajon in SD strančici ki ni dobila niti 6%.
Odgovori
+1
2 1
Jožajoža
22. 07. 2026 20.02
2020-2022 izginilo 15 milijard .kupnino za litijsko izginila i Avstralijo.pobegnila sta tudi starčekbin gojkovič,ki sta za janšo prodala litijsko
Odgovori
+0
2 2
marker1
22. 07. 2026 16.23
V SD ste pa svojo članico zelo hitro pozabili. Po dveh dneh je ni nikjer več v medijih, razen malo še na FB. Neuspeh je treba hitro pomesti pod preprogo.
Odgovori
+3
6 3
Jožajoža
22. 07. 2026 18.34
Z lepimi se hvalite.izdajate svoje.
Odgovori
+1
3 2
kovanec
22. 07. 2026 19.20
Joža to delajo od nekdaj, njihov zaščitni znak.
Odgovori
-2
0 2
Jožajoža
22. 07. 2026 20.03
Vem.41 z dvignjeno roko 45 z nagelnom pričakali partizane
Odgovori
+0
1 1
Superhik koalicija
22. 07. 2026 16.19
Janez je obdan z ljudmi ki so bolj na oni strani zakona nekako tako kot James Bond z lepimi dekleti.
Odgovori
+4
7 3
marker1
22. 07. 2026 16.18
Jeseni se bo začelo pri nas novo šolsko leto s spremenjenim učnim programom. Uveden bo tretji tuji jezik in to hebrejščina.
Odgovori
+3
7 4
Oknaj 4
22. 07. 2026 18.21
Potrebovale ga bodo vzgoiteljice in učitelji če bo šlo tako naprej
Odgovori
-2
0 2
Hudi časi
22. 07. 2026 19.25
Čez par let bo to namesto slovenskega jezika. Tisti plakati, če bodo vnuki še govorili slovensko, so bili samo propaganda.
Odgovori
-1
0 1
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