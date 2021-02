Lobnik: Poškodovanje prostorov nevladnih organizacij je vedno nedopustno

V torek so neznanci fasado in vrata prostorov Zavoda Iskreni porisali s kljukastimi križi in napisom "korupcija". Poškodovanje in grafitiranje prostorov, v katerih nevladne organizacije delujejo, je nedopustno in nesprejemljivo, se je danes odzval zagovornik načela enakosti Miha Lobnik. Zato poziva k spoštovanju vseh nevladnih organizacij, so sporočili iz pisarne zagovornika.

PREBERI ŠE Vandali s kljukastima križema nad prostore Zavoda Iskreni Lobnik je poudaril, da nevladne organizacije, tako Zavod Iskreni kot vse druge, opravljajo pomembno delo na mnogih področjih, za katera ne moreta poskrbeti ne trg ne država. "Kadarkoli so prostori teh organizacij tarča poškodovanj in simbolnih označevanj, so ta sporočila posredno naslovljena tudi na tiste, ki v teh organizacijah delajo, tiste, ki njihove storitve koristijo, ali na vse, ki se v njihovem delu prepoznajo," je zapisal. Če jih pri tem druži vera ali druga osebna okoliščina, ima ta vandalizem po njegovih navedbah vse znake diskriminatornega nadlegovanja, ki je tudi zakonsko prepovedana oblika diskriminacije. icon-expand Vandalizem na poslopju Zavoda Iskreni. FOTO: Twitter Poškodovanje in grafitiranje prostorov, v katerih nevladne organizacije delujejo, je zato po njegovem mnenju vedno nedopustno in nesprejemljivo. Zatrdil je, da nobena nevladna organizacija ne sme biti nikoli predmet tovrstnih napadov, in to ne glede na morebitne očitke v zvezi z njenim delom, projekti ali poslanstvom. Neznanci so namreč v torek na fasado in vrata prostorov Zavoda Iskreni v Ljubljani narisali kljukasta križa, na vrata pa zapisali še "korupcija?". Pri tem je bilo povzročene za okoli 2000 evrov škode. V Zavodu Iskreni ocenjujejo, da gre za odraz stanja duha v državi. icon-expand