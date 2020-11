Lobnikar: Četrtkovo nasilje primer ekstremizma, policija dobro pripravljena

"To niso bili protesti, ki smo jih bili navajeni iz preteklosti. Hkrati pa tudi ni bilo navadno huliganstvo," je dejal Lobnikar. Pravi, da je bilo to, kar smo videli v četrtek, "skrbno načrtovano nasilništvo, pri čemer so radikalizirane skupine prestopile meje, ki so normalne za demokratično družbo. Z nasilnim vedenjem so poskušale doseči, kar je značilno za vse ekstremizme: rušitev demokratičnega sistema." Namen takega ekstremizma je nasilna rušitev veljavnega reda nasploh, ne le aktualne oblasti, še meni.

"Šlo je za dobro načrtovane aktivnosti," je dodal. A kot pravi, so bili dobro pripravljeni tudi policisti, saj so informacije o morebitnih izgredih prejeli tudi s strani Slovenske obveščevalno-varnostne agencije. "Gre za informacije javnega značaja, ki jih dobiš tako, kot jih vsak dan dobimo vsi. Spremljaš družbena omrežja," pravi in dodaja, da so tam posamezne skupine pozvale na četrtkovo srečanje in tudi nakazale, da je srečanje namenjeno nasilnemu vedenju.

"Kdo so te skupine, pa je stvar kriminalistične preiskave in obveščevalnega dela, če za posameznike, ki so povezani tudi s tujino," je še dodal. "Če za nasilneži stoji politična združba, je takšno vedenje kratkovidno in kratkoročno. Vsi politiki, ki so se za doseganje svojih ciljev posluževali kriminalnega podzemlja in so svoj cilj poskušali doseči z nasiljem, so nedemokratični," pravi in kot primer navaja Srbijo in Hrvaško, pa tudi v ZDA.