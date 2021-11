Aleš Hojs politizacijo te teme očita sindikatom in opoziciji. Resorni minister je v naši oddaji 24UR ZVEČER, kljub objavi dokumentov o prenehanju položajev vsem lokalnim policijskim šefom, poudarjal, da nihče ni bil de facto razrešen in sindikatom pri tem očital dvoličnost. "Tukaj imam množico predlogov sindikatov, ki – poglejte to bizarnost – predlagajo, da naj se uvedejo mandati za te direktorje."

Na to so se danes odzvali v manjšem od policijskih sindikatov z dvema vprašanjema. "Prvič, ali je minister Aleš Hojs popolnoma funkcionalno nepismen? Kar sicer dvomim. Ali drugič; zelo grdo laže," je dejal predsednik SPS Kristjan Mlekuš. Ne nasprotujejo petletnim mandatom policijskih šefov, a s pomembnimi razlikami, pojasnjuje sogovornik. In sicer, da se dogovori v socialnem dialogu ter znotraj kariernega sistema v Policiji. In predvsem, da bi novosti implementirali postopoma, skozi leta. Ne pa vseh 126 načelnikov in direktorjev naenkrat.