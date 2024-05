Ločitev javnega in zasebnega: zakon kmalu nared, Brecelj ima pripombe

Pri tem pa strateški svet zahteva, da država uredi sistem nagrajevanja ne le javnih zdravnikov, ampak tudi sester in drugega osebja, ki bi delali več. Pri tem ne gre za višje plače, poudarja Brecelj, ampak za izenačevanje pogojev pri zasebnikih in plačilo dodatno narejenega. "To ne bo prijetno vprašanje," pravi kirurg, ki meni, da v nasprotnem primeru nima smisla omejevati odhode iz javnega zdravstva.

V ponedeljek je strateški svet za zdravstvo pod vodstvom Erika Breclja obravnaval vladna izhodišča in sklenil, da gredo načeloma v pravo smer. Ključna sprememba je ostra ločnica med javnim in zasebnim zdravstvom, torej prepoved dela javnih zdravnikov pri zasebnikih.

Ob tem pa je bil kritičen tudi do prvega odziva ključnih zdravniških institucij, ki trdijo, da Golobova vlada s spremembami tvega dokončen propad javnega zdravstva in množičen prebeg zdravnikov med zasebnike.

"Občasno imam občutek, da zdravniki, ki smo v javnem zdravstvu, nismo prva prioriteta Zdravniške zbornice. Načeloma podpiramo, da se to področje uredi," je povedal Brecelj. Kot je poudaril, bi radi nagradili tiste zaposlene, ki delajo bolje in več in so pripravljeni v svoje delo vložiti več energije. "To bi radi še dodelali, kako bi se te posameznike oz. predvsem time dobrih posameznikov nagrajevalo. Tega problema še nismo dorekli," je dodal.