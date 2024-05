Kdaj je čas za ločitev? Kako to sporočiti otroku?

"Ko zakon enostavno postane nevzdržen. Ko se začneta partnerja odtujevati, ko svoje osnovne potrebe po bližini in ljubezni zadovoljujeta v drugih, ko te bližine ne zmoreta več začutiti drug z drugim. Takrat ni več skupnih ciljev, ni več želje po skupnem preživljanju prostega časa. Takrat vztrajanje v zakonu ni več smiselno," je povedala Monika Erjavec Bizjak , magistra zakonskih in družinskih študij ter družinska mediatorka.

Ljudje kot enega najboljših občutkov opisujemo ljubezen, a ko začetna zaljubljenost izzveni, je treba odnos graditi in skupaj rasti. Vendar pa ne gre vedno vse gladko in nikakor ne gre vedno vse po načrtih. Kako lahko par prepozna, da se njuna skupna pot končuje in da je morda čas za ločitev?

Pa se da zakon, če si tega želita oba partnerja, tudi rešiti?

Pri osebah, ki pridejo na terapijo in se res odločijo, da bi radi naredili nekaj na sebi, se da gotovo marsikaj rešiti in popraviti tudi za nazaj, pravi Andrej Omulec, doktor zakonske in družinske terapije, predavatelj na FUDŠ in supervizor pri Zvezi prijateljev mladine Moste - Polje. "Tudi če pride do recimo zaljubljenosti izven partnerskega odnosa. To je eden izmed rdečih alarmov, da v nekem partnerskem odnosu ni več povezanosti. Vprašati se moramo, kaj se je zgodilo, da so začeli iskati ljudi izven partnerskega odnosa, da smo iskali sočutje, ki ga v tem odnosu ni več. Pomembno je, da se zavedamo, da je partnerstvo neka skupna rast," je pojasnil.

Pravi, da je, ko v odnosu ni več složnosti, smiselno poiskati tudi pomoč. "Če pa v odnosu pride do nasilja – poznamo več vrst nasilja, poleg fizičnega tudi čustveno, spolno, materialno, pa tudi zanemarjanje. Ko se začne to dogajati, potem vemo, da ni več odnosa," je dodal. Fizično nasilje sicer hitro prepoznamo, psihično, čustveno ali materialno nasilje pa težje. Do materialnega nasilja denimo pride, ko pride do izkoriščanja ali pa ko ena oseba postane materialno odvisna od druge.