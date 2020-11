V ZDA število ločitev v času pandemije naraslo, pri nas upadlo

Pandemija predstavlja hud pritisk tudi na zakonsko življenje. Zdi se, da sta zakonca "bombardirana" z vseh strani - finančne skrbi, nov načina dela, omejitve gibanja, šolanje otrok od doma. Letos smo preživeli več časa doma kot kadarkoli prej. Zaradi vseh ukrepov smo morali precej zmanjšati stike zunaj lastne družine, zunaj svojega doma. Verjetno najhujša stvar pri vsem skupaj pa je negotovost. Ne vemo, kdaj se bo pandemija končala in kdaj se bomo lahko vrnili v "stari ritem". Veliko se dogaja, tako okoli nas, kot v nas samih in za nekatere pare je to enostavno preveč.

V prvi polovici letošnjega leta je po podatkih Statističnega urada v Sloveniji (SURS) bilo 823 razvez, kar je za 38,4 odstotka manj kot v istem obdobju lani, ko je bilo razvez 1337. Precej manjše pa je bilo število sklenjenih zakonskih zvez. Če je bilo v prvi polovici 2019 registriranih porok 3143, se je v prvi polovici letošnjega leta število sklenjenih zakonskih zvez skoraj prepolovilo in je znašalo 1803. Nižje število porok in razvez na Sursu povezujejo z ukrepi za zajezitev širjenja novega koronavirusa.

Odvetniška pisarna M.C. Thomas and Associates iz Washingtona, ki je specializirana za ločitve in družinsko pravo, meni, da so v zadnjem mesecu zaznali kar 70 odstotkov več klicev in povpraševanja po ločitvenih zahtevkih v primerjavi z istim obdobjem lani.

Da je pandemija "razdrla" marsikateri zakon oziroma poglobila zakonske težave, kažejo podatki ameriškega podjetja, ki ponuja pravne obrazce Legal Templates. V letošnjem poletju so namreč prodali za kar 34 odstotkov več obrazcev za ločitveni zahtevek kot v istem obdobju lani. Njihovi podatki kažejo, da je bil učinek pandemije hiter: po treh tednih karantene se je namreč drastično povečalo število ločitev. Pri tem so opazili, da so bili bolj na udaru mladi zakoni, saj je več kot polovica zakoncev, ki se je po pomoč obrnila na njih, bila poročenih manj kot pet let.

Kot izpostavlja, pa virus oziroma posledično karantena in ukrepi zaradi virusa, niso tisti, ki so povzročili težave v partnerskih odnostih. "Sama opažam, da se za postopke ločitve in delitve skupnega premoženja odločajo partnerji, katerih partnerski odnosi so bili že pred pojavom virusa "slabi", vendar so partnerji v hitrem tempu življenja nekako zmogli bivati skupaj oziroma so živeli drug mimo drugega. S pojavom virusa (oziroma karantene), ko so bili partnerji primorani več časa preživeti skupaj, so posledično ti "slabi" odnosi postali še slabši oziroma so eskalirali do te mere, da skupno življenje ni bilo več mogoče," pravi. Dodaja, da nam je virus postavil zgolj ogledalo dejanskega stanja v partnerskem odnosu ter le pospešil postopen razpad skupnosti, "ki bi tudi sicer, v prihodnosti razpadle". "Vsekakor pa virus ni bil vzrok nastanka težav v partnerskih skupnostih," še poudarja odvetnica.

Zakaj je med pandemijo več zahtev po ločitvah?

Tudi psihologi se strinjajo, da se za ločitve večinoma odločajo pari, ki že pred pandemijo v zakonu niso bili srečni. Da so imeli dokaj trden zakon, jim je uspevalo predvsem zato, ker so pred pandemijo veliko časa preživljali narazen. Pot v službo, služba, družbeni dogodki po službi, družinske obveznosti, otroške aktivnosti in lastni hobiji, so zapolnili njihove dneve in pari so na tak način brez večji težav funkcionirali iz dneva v dan, saj so skupaj preživljali le majhen del dneva.

Veliko nesrečnih parov je imelo veliko distrakcij v svojem življenju, da se jim ni bilo treba ukvarjati s partnerskim odnosom. Nato je prišel marec 2020 in pozivi, da ostanemo doma. Zaprli so se lokali, družabne aktivnosti so usahnile, mnogi so začeli delati od doma ... Kar naenkrat svojega nesrečnega zakona ljudje več niso mogli ignorirati. Veliko težav je prišlo na plan, ki so jih prej pometali pod preprogo oziroma se z njimi niso ukvarjali, saj so zakonci živeli vsak svoje življenje.

Zunanji stresni dejavniki imajo večji vpliv na pare, ki so že prej imeli težave, kjer je bila komunikacija slaba in kjer je bil zakon že prej na trhlih nogah. Covid-19 pa je s seboj prinesel široko paleto stresnih dejavnikov. In ti dejavniki so na nekatere pare vplivali bolj kot na druge.

Verjetno bodo v prihodnje še več let raziskovali učinke pandemije in prav gotovo bo eden od očitnih tudi njen učinek na partnerske odnose.