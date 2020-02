Loco Shark – Najbolj zanesljiva spletna trgovina po ocenah kupcev!

V našem projektu ocenjevanja različnih spletnih trgovcev smo se tokrat lotili ocenjevanja mednarodne spletne trgovine Loco Shark, ki že nekaj časa obratuje tudi v Sloveniji. Pri ocenjevanju upoštevamo par glavnih značilnosti kot so zanimivost artiklov, garancijski roki, podpora v lokalnem jeziku in tisto najpomembnejše – mnenje uporabnikov.

Loco Shark je Evropska spletna trgovina, ki svoje izdelke pošilja po celem svetu, kar pa nam je posebej padlo v oči je to, da po celem svetu ponujajo brezplačno poštnino. Zato smo raziskali spletno trgovino in ocenili varnost nakupovanja v njej, zadovoljstvo obstoječih kupcev in navsezadnje preverili njihove artikle (če vas zanima zgolj njihova ponudba lahko seveda preskočite ta uvod), saj nas je zanimalo zakaj so tako popularni. več o tem proti koncu članka – verjemite nam, da boste navdušeni). Za spletno trgovino Loco Shark stoji podjetje DTM Natura d.o.o., ki je specializirano za področje spletne prodaje. Njihovo poslovanje smo preverili preko mednarodnega servisa Bisnode, kjer smo dobili podatek, da imajo najvišjo možno bonitetno oceno, nikoli v svoji zgodovini pa niso imeli blokiranih računov ali pritožb nad poslovanjem. Gre torej za zanesljivo podjetje, ki v svojem poslovanju nima nobenih težav in je vredno zaupanja.

Vendar smo zanesljivost podjetja želeli preveriti tudi na drugi način – predvsem nas je zanimalo, kaj si o njem mislijo kupci, ki so v njihovi spletni trgovini že opravili nakup. In bili smo zelo pozitivno presenečeni, saj smo na različnih spletnih servisih (med katerimi verjetno najbolj izstopa Google) zasledili, da ima podjetje v času pisanja tega članka dandanes skorajda neverjetno oceno: 5,0/5,0! To je najboljši možni pokazatelj, da gre za dejansko zelo zanesljivo spletno trgovino, s katero so kupci izjemno zadovoljni. Po komentarjih kupcev smo poskušali ugotoviti zakaj je temu tako. Večina je pohvalila same izdelke, ki so jih naročili pri podjetju, hitro dostavo, prijaznost podpore po telefonu 07 600 3005 in emailu, nekaj kupcev pa je tudi poudarilo, da so se po prejemu paketa odločili le tega zamenjati ali vrniti in jim podjetje ni delalo absolutno nobenega problema, na kar so pri drugih trgovcih (očitno) sicer kar navajeni. Torej lahko potrdimo, da upoštevanje garancije pri tem podjetju ni le izmišljotina, pač pa lahko dejansko vsak artikel vrnete, če z njim iz kakršnegakoli razloga niste zadovoljni.

Nato pa smo se posvetili tistemu, kar nas je zagotovo najbolj zabavalo – preverili smo, kaj spletna trgovina Loco Shark sploh ponuja svojim kupcem. Ker je ponuda na spletni strani zelo raznolika, smo se odločili, da vam jo predstavimo v 3 različnih oddelkih, ki smo jih razdelili na »Zimske izdelke«, »Splošne izdelke« in »Poletne izdelke«. Predstavljamo vam naše favorite: ZIMSKI IZDELKI Prvi izdelek je univerzalni zimski izdelek, saj nam pomaga tako izboljšati suh zimski zrak kot naše zdravje. Eterična olja imajo številne pozitivne lastnosti, med katerimi so najbolj znane dvig energije, pomoč pri sprostitvi oz. anti-stresno delovanje. Eterična olja pa prav tako lajšajo težave s sinusi in alergijami, krepijo vaš imunski sistem in celo odganjajo žuželke. V tem odličnem kompletu po res ugodni ceni dobite kar 6 najbolj popularnih eteričnih olj, ki jih lahko koristite v difuzorjih zraka, za masažo ali pa zgolj kot pripomoček za dišečo okolico. Povezava do izdelka: https://www.locoshark.com/si/loco-etericna-olja

Pozimi imamo pogosto problem z vžigalniki, saj nam nagajata veter in mraz. Vžigalniki, ki kljubujejo vetru pa so po navadi precej dragi in njihovo polnjenje nam povzroča preglavice z zapravljanjem za polnila (bencin, plin). Loco Lighter je vžigalnik z vrhunsko tehnologijo prižiga na prstni odtis ter pametnim zaslonom za baterijo, ki vam pove koliko baterije še ima vžigalnik! In tisto najbolje – vžigalnik polnite preko USB priključka, tako da vam ne bo treba več vedno znova kupovati novih vžigalnikov ali kakršnegakoli polnila. Povezava do izdelka: https://www.locoshark.com/si/loco-lighter

Kot zadnjega iz kategorije zimskih artiklov pa smo se odločili izbrati enega, ki vam bo v zimskem času omogočil, da zjutraj ne zapravljate veliko časa s čiščenjem svojega zaledenelega avtomobila. Loco Icebreaker s svojim dizajnom omogoča, da hitreje kot kadarkoli z vozila s krožnimi gibi odstranite sneg in led naenkrat, hkrati pa služi kot priročen lijak za nalivanje tekočine proti zamrzovanju stekel, ki ga boste tako vedno imeli na voljo. Povezava do izdelka: https://www.locoshark.com/si/loco-icebreaker

Ker smo pri naši raziskavi na žalost tudi omejeni s prostorom tega članka, smo morali zaključiti z zanimivimi izdelki iz te kategorije in se lotiti naslednje – Splošnih izdelkov! SPLOŠNI IZDELKI Med splošnimi izdelki smo se zagotovo najlažje odločili za svojega favorita. Po hitrem pregledu spletne trgovine smo zagledali izdelek Loco Monkey, ki nas je dobesedno nasmejal do solz. Gre za plišasto igračko, ki jo je možno obesiti, vanjo vstaviti robčke in jih nato ven vleči – iz zadnjice. Sicer se morda komu zdi to neokusno, ampak moramo priznati, da gre za enega najbolj izvirnih izdelkov, ki smo ga zasledili v zadnjem času. Precej prepričani smo, da se odlično obnese tudi kot darilo in da je večina obdarovancev nad tem izdelkom navdušenih, čemur pričajo tudi navdušujoči komentarji na spletni strani. Trenutno so opice na voljo v rjavi in roza barvi. Mi smo navdušeni in smo tudi sami naročili eno! Povezava do izdelka: https://www.locoshark.com/si/loco-monkey

Ko smo si malo opomogli od smeha nad tem artiklom, smo pregledali naslednjega in našo pozornost je ujela spalna maska Loco Sleep Mask. Gre za super udobno pametno masko za spanje, ki ima vgrajene bluetooth slušalke, kar pomeni, da jo lahko koristite med meditacijo (z masko prekrijete oči in predvajate meditativno glasbo), odlična je za potovanja z letalom, najbolj uporabna pa je seveda tudi za tiste, ki imajo težave s spanjem, saj lahko na tak način pustijo telefon v sosednji sobi in s pomočjo maske lažje zaspijo, vseeno pa zjutraj ne prespijo budilke. Preverili smo tudi, ali so lahko težave glede sevanja, vendar bluetooth tehnologija pravzaprav omogoča, da je sevanja veliko manj, kot če imate mobitel v isti sobi – torej vam omogoča, da sevanje v svoji okolici dejansko celo zmanjšate. To je bil na koncu še glavni razlog, da smo temu izdelku dali palec gor. Povezava do izdelka: https://www.locoshark.com/si/loco-sleep-mask

Kot zadnjega iz skupine „Splošni izdelki“ smo izbrali izdelek, ki rešuje problem ljudi, ki se vedno mučijo z odpiranjem steklenic vina. Loco Bottle Opener je lahek in priročen elektronski odpirač steklenic s plutovinastimi zamaški. V paketu prejmete tudi rezilo za odstranjevanje folije na vrhu vinskih steklenic. Enostavno namestite odpirač na vrh steklenice in s pomočjo gumbov na njem odprite vašo najljubšo steklenico vina v samo 4 sekundah. Postopek je zelo enostaven in primeren za vsakogar, posebno tiste, ki se neradi lotijo odpiranja vina, saj se jim pri tem vino pogosto polije, zamašek pa poči ali zdrobi. S to napravo bo vsak vino odprl kot vrhunski sommelier. Povezava do izdelka: https://www.locoshark.com/si/loco-bottle-opener

POLETNI ARTIKLI Prišli smo do zadnje kategorije, ki smo jo poimenovali „Poletni artikli“, saj gre za artikle, ki vam bodo za razliko od prej opisanih najbolj prav prišli prav v vročih poletnih dneh. Pri pomisli na poletje nam najprej padejo na pamet 3 ideje – vročina, zabava in – komarji! Zato smo se odločili prav za naslednje 3 izdelke: Loco Air Coolerje mini prenosna klima, ki vam bo pomagala ohladiti manjši prostor, naj bo to vaša delovna miza, kavč pred televizorjem ali posteljica vašega otroka. Enostavna je za prenašanje, deluje pa s pomočjo priloženega USB kabla, ki ga lahko priključite direktno v elektriko, v vaš računalnik v službi ali pa na Powerbank in jo kamorkoli odnesete s seboj. Po besedah kupcev se najbolje obnese, v kolikor v rezervar klime namesto mrzle vode dodate kar led, ki se bo počasi topil, klima pa bo tako uspela producirati še bolj mrzel zrak. V primerjavi z navadnim ventilatorjem je mini prenosna klima Loco Air Cooler na testu dosegla kar 4 stopinje nižjo temperaturo (in glede na to, da je idealna razlika med zunanjo in notranjo temperaturo največ 5 stopinj, je to pravzaprav najboljša možna rešitev, ki hkrati ne ogroža vašega zdravja, saj ne vsebuje škodljivih plinov). Nekateri kupci so pohvalili tudi možnost koriščenja klime kot nočne lučke za otroka, saj ima ob strani vgrajeno LED osvetlitev v različnih barvah. Če torej iščete možnost ohladitve v vročih dneh, pa ste občutljivi na delovanje navadnih klim in hitro zbolite, je tole odlična rešitev za vas. Povezava do izdelka: https://www.locoshark.com/si/mini-prenosna-klima-loco-air-cooler

Torej, v notranjem prostoru smo se zdaj že uspeli ohladiti. Zdaj pa je čas, da se ohladimo in zabavamo še zunaj. Loco Buncho Balloons že čakajo, da jih boste v parih sekundah napolnili in začeli spopad. O čem je govora? Prejeli boste 3 pakiranja vodnih balončkov, ki vsebujejo več kot 300 posameznih vodnih balončkov, ki se sočasno napolnijo v manj kot 60 sekundah in nato še sami zavežejo. Ste kdaj kot otrok sanjarili kako bi bilo zabavno, ko bi vam nekdo pripravil na stotine vodnih balončkov, da jih ne bi bilo potrebno zavezovati? Sanje so za vaše otroke (in vas) zdaj postale resnične. Pa še tisto bistveno – balončki so narejeni iz naravne gume (in ne plastike!) in so biološko razgradljivi! Povezava do izdelka: https://www.locoshark.com/si/bunch-o-baloons-vodni-baloncki

Zdaj, ko imamo vse pripravljeno za dobro zabavo in ohladitev v vročih dneh, se lahko vprašamo kaj nam sploh lahko pokvari poletje? Odgovor je kot na dlani – komarji. Komarji so ena tistih nadlog, ki nam lahko še tako lep poletni dan spremenijo v pravo mučenje, ko zvečer ne moremo spati zaradi srbenja, zvečer pa za mizo živčno cepetamo z nogami, ko letijo okoli nas. Ker so te nadležne živali postale odporne na vse kreme, spreje in repelente enostavno ne vemo več kaj narediti. Zdaj obstaja rešitev in imenuje se Loco Bite Help. Izdelek nas je navdušil predvsem iz razloga, ker deluje tako enostavno, a vseeno tako učinkovito. Kot je dobro znano, je komarjev strup termolabilen, kar pomeni, da v kolikor ga segrejemo nad 60 stopinj, se ta razgradi in posledično srbenje izgine. Težava je v tem, da če to počnemo z odprtih ognjem (vžigalnikom) ali čim podobnim, pride do opeklin, saj te temeprature ne moremo regulirati. Zato pa z Loco Bite Helpom s pomočjo enega klika segrejemo kovinsko konico na vrhu, jo prislonimo na komarjev pik in v roku par sekunda srbenje popolnoma izgine. Fantastičen in nepogrešljiv pripomoček za poletni dopust, kampiranje ali aktivnosti na prostem! Povezava do izdelka: https://www.locoshark.com/si/loco-bite-help

