Logaj in Poklukar za varno učno okolje

V zadnjih letih je Slovenija po njegovem mnenju naredila pomemben premik pri sistematičnem pristopu k preprečevanju nasilja - tako s sprejemom nove zakonodaje kot s številnimi podpornimi in preventivnimi programi. Sprejeta novela zakona o osnovni šoli prvič jasno in celovito ureja področje varnosti, discipline in odgovornosti vseh deležnikov.

"Zagotavljanje varnega in spodbudnega učnega okolja je eno temeljnih načel slovenskega vzgojno-izobraževalnega sistema. Šola in vrtec nista le prostora znanja, temveč tudi prostora vzgoje, krepitve medosebnih odnosov in oblikovanja navad otrok oziroma mladostnikov. Naša naloga je, da so ta okolja varna, vključujoča in spodbudna," je poudaril Vinko Logaj .

"Celovit pristop, ki združuje zakonodajo, strokovno podporo in preventivne dejavnosti, omogoča, da se šolski in vrtčevski prostor učinkoviteje sooča tudi z različnimi pojavnimi oblikami nasilja ter hkrati krepi kulturo dobrih odnosov, socialno-čustvene veščine in občutek varnosti vseh otrok, učencev, dijakov ter strokovnih delavcev. Vse to je tudi osnovni pogoj, da lahko šolajočim zagotovimo varno in spodbudno učno okolje, v katerem pridobivajo kakovostno znanje," je pojasnil Logaj.

Spomnil je na v letu 2023 posodobljena protokola za obravnavo medvrstniškega nasilja in za obravnavo spolnega nasilja ter pred dobrim letom sprejet dogovor med ministrstvom, notranjim ministrstvom in policijo o uporabi protokola obveščanja in ukrepanja v primeru grožnje vzgojno-izobraževalnim zavodom. V tem letu je bil protokol posodobljen, vzpostavljena pa je tudi možnost hitrega obveščanja prek SMS sporočil, je dejal Logaj in poudaril, da ministrstvo nudi šolam strokovno podporo pri skrbi za varno in spodbudno učno okolje.

Poklukar je poudaril nujnost zagotavljanja varnega šolskega okolja za otroke in mladostnike, učitelje in druge delavce v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Pri tem je ključno dobro sodelovanje na ravni ministrstev in policije, drugih državnih in lokalnih institucij ter preventivno in aktivno delo neposredno z vrtci in s šolami ob zaznavi kakršnega koli odklonskega dejanja.

"Tu imam v mislih predvsem medvrstniško nasilje, pa tudi spletno nasilje in vandalizem in druge oblike neprimernega vedenja. Do vsega tega lahko pride tako v šoli kot njeni okolici. Zato je tu na mestu moj poziv tako staršem kot učiteljem, da se z otroki pogovarjajo, jih poslušajo in skušajo prepoznati njihove stiske in jim pravočasno pomagati," je dejal Poklukar.

Na naših šolah smo se že srečevali z grožnjami, tudi resnimi, in tudi že naredili pomemben korak k varnosti, je dejal Poklukar, ter spomnil na protokol o obveščanju in ukrepanju ob grožnjah v šolah in na fakultetah. Opozoril je na dejstvo, da Slovenija ni imuna na izredne varnostne dogodke v šolah.

Prvi šolski dnevi so tudi v prometu posebna prelomnica. Na cestah je več otrok, tudi prvošolcev, ki lahko v svoji razposajenosti nekoliko pozabijo na pravilno vedenje v prometu. "Zato smo tukaj odrasli - vozniki in drugi udeleženci v prometu, da poskrbimo za varne poti v šolo in iz nje," je dodal Poklukar. Vsem skupaj je zaželel uspešno in predvsem varno šolsko leto.