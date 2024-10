Logaj prepričal odbor: med drugim izpostavil prenovo učnih načrtov

Logaj, ki je svojo poklicno pot začel kot učitelj in ravnatelj, je izpostavil razsežnost področja vzgoje in izobraževanja, neposredno ali posredno se z vrtcem ali šolo po njegovih besedah vsakodnevno srečuje polovica Slovencev. "To je eden od pomembnih kazalcev, da sta ugled šole in zaupanje v šolo tako velikega pomena," meni profesor fizike in proizvodno-tehnične vzgoje, ki ima doktorat iz menedžmenta. Za ohranjanje in utrjevanje zaupanja in ugleda so po njegovem mnenju potrebne aktivnosti na izvedbenem in sistemskem nivoju.

"Prepričan sem, da je slovenski šolski sistem in slovenska šola v splošnem dobra, da imamo dobre vrtce in šole, dobre podporne službe na nivoju države," je v predstavitvi na odboru DZ za izobraževanje, znanost in mladino dejal kandidat za novega ministra Vinko Logaj , ki je zadnje desetletje vodil zavod za šolstvo. Zaradi hitrih sprememb v družbi pa imamo po njegovih besedah cel kup izzivov na področju vzgoje in izobraževanja, s katerimi se je treba intenzivno ukvarjati.

Pri delu z nadarjenimi učenci sta po Logajevih besedah med drugim pomembna udejanjanje koncepta dela z nadarjenimi, ki se trenutno preizkuša v 27 vrtcih in šolah, in normativna ureditev tega področja. Pri tistih učencih, ki potrebujejo dodatno podporo, pa se je med drugim zavzel za dosledno izvajanje petstopenjskega modela pomoči ter za spremembo zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami.

Logaj je poudaril pomembnost vključenosti vseh otrok, učencev in dijakov v vrtce in šole. Pri povečanem številu otrok priseljencev v nekaterih šolah rešitev na sistemskem nivoju vidi v dodatnih kadrih, ne nujno učiteljih, za kar bi bilo sredstva možno črpati iz kohezijske politike. V zvezi z romskim vprašanjem na nekaterih območjih v Sloveniji pa je kot dober primer omenil romske pomočnike. Zavzel se je za njihovo dodatno število, za njihovo usposabljanje in za ureditev njihovega statusa v plačnem sistemu.

Kot ključno za kakovost vzgoje in izobraževanja je izpostavil tudi urejanje varnega in spodbudnega učnega okolja. "Na prvo mesto postavljam razvoj odnosne kompetence in skrb za odnose na vseh nivojih vzgoje in izobraževanja, ključno vlogo pri tem pa imajo ravnatelji in učitelji," je pojasnil. Na sistemskem delu pa je po njegovem mnenju treba prenoviti številne zakonske in podzakonske akte.

Kot prednostno področje je navedel tudi področje programskega dela vrtcev in šol ter se odzval na kritike, da sta prenova kurikuluma za vrtce in prenova učnih načrtov prehitela celoten strateški premislek o vlogi vzgoje in izobraževanja v sodobni družbi. "Prepričan sem, da če bi z vsemi aktivnostmi čakali, potem učni načrti še dolga leta ne bi zaživeli v praksi. Ta proces je tako zahteven, da se bo že po obstoječi časovnici uvajanje začelo leta 2026 in bo zaključeno leta 2029," je dejal.

Po njegovih besedah gre za največjo prenovo po več kot dveh desetletjih, pri prenovi 228 dokumentov sodeluje več kot 900 strokovnjakov, ki se usklajujejo tudi s skupino za pripravo nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja. Izhodišča jasno postavljajo v ospredje standarde znanja, je pojasnil.

Spomnil je tudi na pomanjkanje učiteljev v slovenskem šolskem prostoru in dejal, da takojšnje rešitve ni možno najti. Po njegovih besedah je sicer vpis na pedagoške študijske programe dober, a da diplomira samo slaba tretjina vpisanih. Med nekaterimi rešitvami je naštel štipendije: "Zato bom, če bom imenovan za ministra, predlagal tudi povečanja deleža sredstev, da bi vsi tisti, ki izpolnjujejo pogoje, štipendije tudi pridobili." Dodal je, da bi veljalo razmisliti tudi o tem, da imajo mladi učitelji prednost pri pridobivanju neprofitnih stanovanj.