Slovenija

Logaj: Šole bodo sporočile, če potrebujejo varnostnike

Novo mesto, 29. 10. 2025 14.15 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
A.K. , STA
Komentarji
7

Minister za šolstvo Vinko Logaj je po sestanku z ravnatelji srednjih šol JV Slovenije v Novem mestu dejal, da so šole pripravljene na zagotavljanje varnosti. Šole bodo v roku 10 dni sporočile, če potrebujejo varnostnike. Ravnatelji in minister pa so spregovorili tudi o zagotavljanju psihosocialne pomoči dijakom, je Logaj pojasnil za medije.

Logaj je poudaril, da so šole na varnostne izzive pripravljene. Incidenti se v glavnem odvijajo na določenih točkah po mestu v popoldanskem in večernem času ali pa na postajah. Šole bodo poskušale evidentirati določene mladoletne storilce, saj pri dijakih obstaja strah pred prijavo, je dejal.

Vinko Logaj
Vinko Logaj FOTO: 24ur.com

Po njegovih besedah so se prav tako dogovorili, kakšen bo ponedeljkov začetek pouka. "Vsi ocenjujemo, da je treba na začetku dijake nagovoriti, vzdrževati neko pozitivno klimo v okolju in povečati občutek varnosti," je pojasnil minister, ki se je danes srečal s 15 ravnatelji.

Dodal je, da so spregovorili tudi o psihosocialni pomoči, ki jo bodo posamezni dijaki lahko deležni v naslednjem tednu. Verjamejo namreč, da je med nekaterimi dijaki prisoten strah, tesnoba in druge težave.

Z ravnatelji so spregovorili tudi o sožitju med dijaki, ki prihajajo iz romskih naselij, in ostalimi. Prepričan je, da bodo šole odigrale veliko vlogo, da med skupinama ne bo prihajalo do napetosti ali izločanja, česar si ne želijo.

Do sestanka je prišlo po sobotnem napadu, za posledicami katerega je umrl 48-letnik in po katerem je policija prijela 21-letnega osumljenca, pripadnika romske skupnosti. Dogodek je zaostril že tako napete odnose med romsko in neromsko skupnostjo na jugovzhodu države.

Vladni predstavniki s premierjem Robertom Golobom na čelu so na torkovi izredni seji občinskega sveta Mestne občine Novo mesto med drugim napovedali sprejetje posebnega zakona, imenovanega po v sobotnem napadu umrlem Alešu Šutarju. Zakon bo posegel v kazensko, socialno in drugo zakonodajo, ukrepi pa bodo med drugim prinesli dodatna pooblastila za ukrepanje policije na varnostno tveganih območjih, zaostritev kaznovalne politike za povratnike, omogočenje izvršb na socialne pomoči in lažji zaseg premoženja neznanega izvora.

logaj novo mesto
KOMENTARJI (7)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
petka5
29. 10. 2025 15.59
To bi lahko obcine, ki so uszanoviteljice sol ze zdavnaj zagotovile...
ODGOVORI
0 0
EU Dig. Cenzura
29. 10. 2025 15.53
To bo trajalo recimo 3 mesece da se poleže in ljudje pozabite, potem pa naprej po starem spet... Sej večina hitro vse pozabi in reče sej je vredu.....
ODGOVORI
0 0
JApajaDAja
29. 10. 2025 15.39
-1
logaj, idi nazaj v penzijo...tam dremaj in razmišljaj...
ODGOVORI
0 1
Finfer
29. 10. 2025 15.26
+1
Ne potrebujemo šol in učiteljev ker gre za te stvari preč denarja ,smrkavci in druga mularija imajo tako in tako telefone in spletne portale pa naj se tam učijo nespamnosti in ostalih neumnosti ki jih najdejo tam !!
ODGOVORI
1 0
Vera in Bog
29. 10. 2025 15.10
Čadoničeva je pa tako ostra. Ha ha
ODGOVORI
0 0
Vera in Bog
29. 10. 2025 15.09
Kako hitro se da rešiti zaposlovanje :)
ODGOVORI
0 0
Darko32
29. 10. 2025 15.06
+2
Pa dajmo že enkrat umiriti konje in strasti. Vse šole se morajo na tem koncu zagotoviti varnost učiteljev in učencev. Potem zaradi varnsotne sutiacije spremeniti protokole gibanja učencev v šole tako, da se odredi potovanje in uredijo avtobusne zveze. Na vsaki avtobus pa postaviti oboroženo spremstvo. To je lahko sestavljeno iz POLICAJA in enega vojaka. Laho pa jim pomaga tudi VARDA. Nehajmo se slepiti, da bod imeli na DOLENSKEM RED. Tukaj je vrag vzel šalo na vseh koncih. OKROG ROMSKIH naselij postaviti z tanki inoklepniki opremljene straže in dokler se ne najde vsega orožja in droge se ne zaključi z delom. Preiskati širšo okolico do 3 metrov v globino.
ODGOVORI
2 0
