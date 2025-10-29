Logaj: Šole bodo sporočile, če potrebujejo varnostnike

Logaj je poudaril, da so šole na varnostne izzive pripravljene. Incidenti se v glavnem odvijajo na določenih točkah po mestu v popoldanskem in večernem času ali pa na postajah. Šole bodo poskušale evidentirati določene mladoletne storilce, saj pri dijakih obstaja strah pred prijavo, je dejal.

Po njegovih besedah so se prav tako dogovorili, kakšen bo ponedeljkov začetek pouka. "Vsi ocenjujemo, da je treba na začetku dijake nagovoriti, vzdrževati neko pozitivno klimo v okolju in povečati občutek varnosti," je pojasnil minister, ki se je danes srečal s 15 ravnatelji.

Dodal je, da so spregovorili tudi o psihosocialni pomoči, ki jo bodo posamezni dijaki lahko deležni v naslednjem tednu. Verjamejo namreč, da je med nekaterimi dijaki prisoten strah, tesnoba in druge težave.

Z ravnatelji so spregovorili tudi o sožitju med dijaki, ki prihajajo iz romskih naselij, in ostalimi. Prepričan je, da bodo šole odigrale veliko vlogo, da med skupinama ne bo prihajalo do napetosti ali izločanja, česar si ne želijo.

Do sestanka je prišlo po sobotnem napadu, za posledicami katerega je umrl 48-letnik in po katerem je policija prijela 21-letnega osumljenca, pripadnika romske skupnosti. Dogodek je zaostril že tako napete odnose med romsko in neromsko skupnostjo na jugovzhodu države.

Vladni predstavniki s premierjem Robertom Golobom na čelu so na torkovi izredni seji občinskega sveta Mestne občine Novo mesto med drugim napovedali sprejetje posebnega zakona, imenovanega po v sobotnem napadu umrlem Alešu Šutarju. Zakon bo posegel v kazensko, socialno in drugo zakonodajo, ukrepi pa bodo med drugim prinesli dodatna pooblastila za ukrepanje policije na varnostno tveganih območjih, zaostritev kaznovalne politike za povratnike, omogočenje izvršb na socialne pomoči in lažji zaseg premoženja neznanega izvora.