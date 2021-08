Logar: doseženi najvišji standardi na področju rabe jedrske energije

Slovenski zunanji minister je na skupni novinarski konferenci po srečanju v Ljubljani zagotovil, da Slovenija že zdaj izpolnjuje najvišje varnostne standarde na področju rabe jedrske energije, tako pa bo tudi v prihodnje. Je pa jedrska energija za Slovenijo pomemben vir pridobivanja električne energije in predstavlja približno 40 odstotkov vse proizvedene energije v državi.

Logar je menil, da je jedrska energija ključna, če želimo hitro preiti na zelene vire energije oz. zmanjšati izpuste toplogrednih plinov. Pojasnil je, da odločitev o gradnji drugega bloka nuklearke še ni sprejeta, da pa je Agencija RS za okolje v postopek presoje potencialnih vplivov na okolje vključila tudi vse sosede in postopek zastavila kar se da široko in vključujoče.

Odprt dialog z Avstrijo, Slovenija in avstrijska Štajerska bi lahko okrepili sodelovanje

Schallenberg je na drugi strani dejal, da je odprt dialog vsekakor zelo pomemben in da Avstrija spoštuje odločitve drugih držav glede "mešanice" virov pridobivanja energije. A po drugi strani Avstrija tradicionalno izpostavlja tudi pomanjkljivosti jedrske energije, predvsem varnostna tveganja, ki so povezana s tem zaradi morebitne jedrske nesreče, poleg tega pa gre za zelo drago tehnologijo, katere posledice bodo čutile tudi naslednje generacije, je dejal.

Obstajajo tudi alternative – od izrabe sončne, vetrne ali vodne energije do uporabe biomase. Glede na to, da ga je na obisku spremljal tudi deželni glavar avstrijske Štajerske Hermann Schützenhöfer, je avstrijski zunanji minister predlagal, da bi Slovenija in avstrijska Štajerska lahko okrepili sodelovanje tudi na energetskem področju. Menil je, da je tu še veliko potenciala, tehnične možnosti pa še niso povsem izkoriščene.