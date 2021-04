Logar, Grlić Radman in di Maio bodo podpisali izjavo o sodelovanju v severnem Jadranu

Hrvaška je februarja razglasila svojo izključno gospodarsko cono v Jadranskem morju, v Italiji pa postopek razglasitve še poteka. Državi bosta z razglasitvijo con dobili pravico gradnje umetnih otokov v Jadranu ter izkoriščanja energije morja in vetra. S postopkom razglasitve svojih con sta Zagreb in Rim lani seznanila tudi Slovenijo, ki v skladu z odločitvijo arbitražnega sodišča pravice do razglasitve lastne izključne gospodarske cone nima. Slovenija je nato sodelovala na srečanjih s Hrvaško in Italijo na ministrski in strokovni ravni, na katerih so razpravljali predvsem o možnosti sodelovanja pri zaščiti Jadrana.