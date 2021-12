Logar in Blinken tudi o slovenski kandidaturi za nestalno članico VS ZN

Ameriški zunanji minister Antony Blinken je povedal, da bosta s slovenskim zunanjim ministrom Anžetom Logarjem govorila o različnih temah. Pri tem je omenil tudi slovensko kandidaturo za nestalno članstvo v Varnostnem svetu Združenih narodov (VS ZN) za obdobje od leta 2024 do 2025, ki jo je Slovenija vložila ta mesec.

Vzhodnoevropski regionalni skupini, v katero v okviru ZN sodi Slovenija, sicer v obdobju od 2024 do 2025 pripada en nestalni sedež. Zanj poleg Slovenije kandidira še Belorusija. Volitve bodo v Generalni skupščini ZN potekale junija 2023. Slovenija je bila nestalna članica VS ZN že v letih 1998 in 1999.

Logar je medtem dejal, da se veseli obiska. Spomnil je, da je bil v Washingtonu že lani, ko sta državi začeli strateški dialog. "Slovenija in ZDA delita skupne interese in vrednote, zato me še posebej veseli, da nadaljujemo strateški dialog, ki je bil lani vzpostavljen z namenom krepitve sodelovanja na vseh ravneh," je povedal pred pogovori.

Tokratni Logarjev obisk pri Blinknu bo po napovedih slovenskega ministrstva za zunanje zadeve utrdil strateški dialog med državama ter prispeval k nadgrajevanju njunega partnerstva in zavezništva. Napovedali so, da bosta z Blinknom govorila o dvostranskem in transatlantskem sodelovanju ter izmenjala mnenja o aktualnih regionalnih in globalnih vprašanjih, med drugim o Zahodnem Balkanu.