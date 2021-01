Logar in Grlić Radman večinoma o izključnih gospodarskih conah v Jadranu

"Večji del razprave je bil posvečen prihodnjim aktivnostim v okviru trialoga med Italijo, Hrvaško in Slovenijo o severnem Jadranu in razglasitvi izključne gospodarske cone. Mislim, da so se vse tri države iskreno odločile za pot dialoga, ker bomo skupaj najprej identificirali ključna vprašanja ter potem v dialogu in skupnem razumevanju našli odgovore nanje," je slovenski zunanji minister Anže Logardejal na novinarski konferenci v Zagrebu.

Ocenil je, da so odnose med državama v preteklih desetih mesecih "sobivanja dveh ministrov v dveh državah" spravili na višjo raven. "Hrvaška bo 1. februarja razglasila to cono, kljub temu pa sem teden dni pred tem tu, na obisku pri ministru, iz preprostega razloga, ker gre za vprašanje dialoga in skupno iskanje odgovorov na dileme, ki so jih izpostavile vse tri države. Verjamem, da bo to sodelovanje potekalo tudi v prihodnje," je dejal Logar.