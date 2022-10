Logar in Pirc Musarjeva v vodstvu, sledijo Brglez, Prebilič in Kralj

Na četrto mesto bi se uvrstil kočevski župan Vladimir Prebilič (4,6 odstotka), na peto pa nekdanji minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj (3,3 odstotka). Ostali kandidati bi dobili manj kot tri odstotke glasov. Neopredeljenih je 16,6 odstotka sodelujočih.

Raziskava Ninamedie, ki jo je objavil Dnevnik , kaže, da bi prva tri mesta zasedli poslanec Anže Logar , Nataša Pirc Musar in Milan Brglez.

Če bi imeli vprašani možnost izbirati med Pirc Musarjevo in Logarjem, bi prva dobila 46 odstotkov glasov, drugi pa 40,8 odstotka. Pri izbiranju med Brglezom in Logarjem bi prvi zbral 44,4 odstotka glasov, drugi pa 41,7 odstotka. Če pa bi se pomerila Pirc Musarjeva in Brglez, bi prva dobila 37-odstotni delež glasov, drugi pa 33,7-odstotnega.

Agencija Ninamedia je telefonsko raziskavo izvedla 28. in 29. septembra, sodelovalo pa je 1000 ljudi.